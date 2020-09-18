«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".