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РБК
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Крупнейший принадлежащий Венесуэле супертанкер перешел под российский флаг, выяснил РБК.В источнике
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Московский Комсомолец

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Московский Комсомолец00:56
Эхо Москвы

Самый большой нефтяной супертанкер Венесуэлы сменил название на «Максим Горький» и зарегистрировался в росреестре

Эхо Москвы00:31
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

РБК00:00
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Россия и Турция обсуждают сокращение турецких войск в сирийском Идлибе

Сокращение вооруженного контингента Турции на территории сирийской провинции Идлиб стало темой обсуждений турецких и российских представителей на военной консультации.
Экономика сегодня16 сентября в 07:23
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