Власти Крыма заключат в ближайшие две недели соглашение о строительстве крупнейшего в регионе логистического центра. Объём инвестиций составит шесть миллиардов рублей, рассказал в эфире телеканала "Крым 24" гендиректор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

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