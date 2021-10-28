Власти Крыма заключат в ближайшие две недели соглашение о строительстве крупнейшего в регионе логистического центра. Объём инвестиций составит шесть миллиардов рублей, рассказал в эфире телеканала "Крым 24" гендиректор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.В источнике
Ранее в правоохранительных органах РФ сообщили, что Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи, покончил собой в изоляторе в Белоруссии.
Свердловское региональное управление Роспотребнадзора расширило перечень отраслей, сотрудники которых обязаны пройти вакцинацию, его пополнили сотрудники сферы энергетики, ЖКХ, работники культуры, а также домов и баз отдыха, сообщили в пресс-службе управления в четверг.
«Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза"», — говорится в сообщении.