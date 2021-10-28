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Крупнейший в Крыму логистический центр инвестор планирует построить за 6 млрд рублей

Власти Крыма заключат в ближайшие две недели соглашение о строительстве крупнейшего в регионе логистического центра. Объём инвестиций составит шесть миллиардов рублей, рассказал в эфире телеканала "Крым 24" гендиректор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.В источнике

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Крупнейший в Крыму логистический центр инвестор планирует построить за 6 млрд рублей
ИА Крыминформ02:34
Логистический центр под Симферополем станет одним из крупнейших на юге России
ТАСС02:33
В Крыму появится крупнейший логистический центр Юга России стоимостью в 6 млрд рублей
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Крупный оптово-логистический центр построят в Крыму
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