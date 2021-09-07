Крупный мусорный оператор Москвы и Московской области «Эколайн» и компания «Втор-пласт» (занимается переработкой пластиковых отходов) договорились о строительстве в Подмосковье завода по переработке пластика мощностью до 43 тыс. т готовой продукции в год.
Из чистых фракций пластика на выходе будет гранула для производства новой пластиковой упаковки, а из смеси пленок ПВД (04) и ПНД (02) получатся гранулы для производства строительных материалов и крупных литьевых изделий, пакетов.
По словам трех собеседников агентства, компания собирается размещать акции этой осенью, при этом двое из них заявили, что «Делимобиль» рассматривает возможность листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже за $350 млн и двойного листинга в Москве.
Околоземный астероид (162173) Рюгу детально исследован космическим аппаратом — японская автоматическая станция «Хаябуса-2» не только взяла пробы грунта с поверхности и из приповерхностного слоя Рюгу, которые доставила на Землю в конце прошлого года, но и изучила астероид с орбиты вокруг него.