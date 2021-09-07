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Крупнейший в России завод по переработке пластика построят в Подмосковье к концу 2022 года

Крупнейший в России завод по переработке пластика откроют в Егорьевском городском округе Подмосковья к концу 2022 года.
ТАСС
Крупный мусорный оператор Москвы и Московской области «Эколайн» и компания «Втор-пласт» (занимается переработкой пластиковых отходов) договорились о строительстве в Подмосковье завода по переработке пластика мощностью до 43 тыс. т готовой продукции в год.
РБК
Из чистых фракций пластика на выходе будет гранула для производства новой пластиковой упаковки, а из смеси пленок ПВД (04) и ПНД (02) получатся гранулы для производства строительных материалов и крупных литьевых изделий, пакетов.
ТАСС
Инвестиции в проект составят около 2 млрд рублей, налоговые отчисления за первые десять лет эксплуатации - около 3 млрд рублей, появится до 150 новых рабочих мест для жителей региона.
ТАСС

Подробнее о событии

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