Кто полетит из Пулково Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую "свободу воздуха".

с чего всё началось

Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».

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