Общество
Lenta.ruКрупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу. Эту информацию «Ведомостям» (принадлежит семье Демьяна Кудрявцева) подтвердил его основатель Сергей Петров.
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с чего всё началось
Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.Forbes11:16
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Политика
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Происшествия
В Калифорнии открыли стрельбу в школе
Футбол
Украина победила Эстонию в товарищеском матче
Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.
Общество
«Союзмультфильм» выпустит новый цикл серий «Ну, погоди!»
В 2020 году на экраны выйдут новые серии знаменитого отечественного мультфильма «Ну, погоди!».
Общество
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Хоккей
ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» и потерпел третье поражение подряд
ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:5. В составе победителей отличились Филип Ларсен, Сакари Маннинен, Михаил Пашнин, Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Политика
Путин озвучил результаты российской операции в Сирии
Путин подчеркнул, что России добилась в Сирии всех поставленных целей.
Футбол
Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020
Сборные Турции и Исландии сыграли вничью — 0:0 в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек
Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Шоу-бизнес
Яна Поплавская в 52 года выходит замуж
Поплавская призналась, что долго размышляла, прежде чем в 52 года согласиться вновь выйти замуж.
Футбол
Роналду в резкой форме общался с журналистами перед матчем с Литвой
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду перед отборочным матчем к Евро-2020 в довольно резкой форме пообщался с журналистами.
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
Политика
Путин заявил, что в Боливии возникла ситуация, когда власти нет совсем
Президент России Владимир Путин заявил, что в Боливии сложилась ситуация, когда власти нет совсем.
Происшествия
Оскорбивший полицейских чиновник из Пскова ушел в отставку
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия после конфликта с полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Политика
Путин рассказал о ходе поставок С-400 в Индию
Баскетбол
Баскетбол. «Химки» победили «Милан» в Евролиге
Сыгран матч регулярного чемпионата Евролиги. «Химки» встречались с «Миланом».
Хоккей
Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Фигурное катание
Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.