Общество
Lenta.ruКрупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу. Эту информацию «Ведомостям» (принадлежит семье Демьяна Кудрявцева) подтвердил его основатель Сергей Петров.
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с чего всё началось
Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.Forbes11:16
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Энергетика
Почему Польша резко сократила поставки газа из России
За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
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Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update уже доступно
Свежее обновление Windows 10 November 2019 Update уже доступно для скачивания на все совместимые редакции ОС.
Политика
Еврокомиссия начала разбирательство против Британии
"Европейская комиссия начинает разбирательство о нарушении против Великобритании ввиду того, что она не выдвинула кандидатуру на должность комиссара ЕС", - говорится в релизе.
Культура
Стартует VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Футбол
«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича
Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Происшествия
Жителю Бурятии дали пожизненный срок за убийство школьницы в Сочи
Житель Бурятии приговорен к пожизненному лишению свободы за попытку изнасилования и убийство школьницы в Сочи в 2016 году.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Здоровье
Малышева назвала бесполезные анализы
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Происшествия
Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Хоккей
«Салават Юлаев» впервые с 2011 года обыграл ЦСКА в Москве в матче КХЛ
"Салават" проиграл ЦСКА предыдущие восемь матчей в Москве, предыдущая гостевая победа уфимского клуба датирована 20 февраля 2011 года (5:1). Форвард "Салавата" Дмитрий Кугрышев набрал очки в шестой игре подряд.
Политика
Сказки о российской «агрессии» в Крыму — изысканное игнорирование геополитической ситуации
Сегодня, 14 ноября, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН полностью прогулся под интересы Украины, одобрив проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина», где впервые употребляется термин «агрессия» по отношению к присоединению Крыма к России.
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева тепло поздравила Лолиту Милявскую с днем рождения
Сегодня знаменитая российская певица Лолита Милявская отмечает свой пятьдесят шестой день рождения.
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в колледже Благовещенска
Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen был показан на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в калифорнийской школе задержан
Подозреваемый в стрельбе в школе Saugus High School в американском городе Санта-Кларита, штат Калифорния, находится под стражей.