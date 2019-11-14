Общество
Lenta.ruКрупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу. Эту информацию «Ведомостям» (принадлежит семье Демьяна Кудрявцева) подтвердил его основатель Сергей Петров.
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с чего всё началось
Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.Forbes11:16
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Общество
В Instagram начали скрывать счётчики лайков по всему миру
В официальном Twitter-аккаунте Instagram сообщается, что пользователи отныне смогут видеть количество просмотров и лайков только у собственных записей.
Общество
В Венеции ввели режим ЧС из-за наводнения
Политика
Путин: Москва приветствует разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе
РФ высоко ценит разведение сил сторон в районе сел Петровское и Золотое на юго-востоке Украины, но при этом не понимает заявлений Киева о готовности отказаться от минских договоренностей.
Культура
Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»
«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Политика
Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400
США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
Политика
Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений
Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при заболеваниях
Свекла считается крайне полезной, но при некоторых болезнях ее лучше исключить из своего рациона, заявляют специалисты.
Политика
В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе
Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в документ.
Общество
Владелец Anex Tour купил туроператора «Интурист»
Как сообщает ТАСС, турецкий оператор Anex Tour владеет 7% акций британской компании.
Общество
Руки-Базуки показал бицепсы после операции
Блогер Кирилл Терешин, известный в интернете как Руки-Базуки, показал как изменились руки после операции по удалению синтола из бицепсов.
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
Общество
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Транспорт
Разовый проезд на общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей в 2020 году
Власти Санкт-Петербурга повысят стоимость разового проезда в городском общественном транспорте на 10 рублей с начала 2020 года - до 50 рублей в наземном транспорте и до 55 рублей в метрополитене, сообщила в четверг пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова.
Энергетика
Путин заявил о готовности России продолжать сотрудничество с ОПЕК
Россия видит необходимость продолжать сотрудничество с ОПЕК после завершения срока действия текущего соглашения о сокращении уровня добычи нефти, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Происшествия
Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек
Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Наука
Копья из Бородинского клада были созданы не в Древней Греции
Ученые из Госисторического музея и «Курчатовского института» определили, что копья в составе Бородинского клада создали не на территории Древней Греции.
Космос
«Роскосмос» расторг контракт на запуск спутников «Гонец» в 2020 году
"Роскосмос" расторг контракт на запуск трех спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", комментируя информацию с сайта госзакупок.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию в Боливии
Боливия находится на пороге хаоса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.
Хоккей
Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Общество
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
Наука
Ученые предложили бороться с депрессией с помощью йоги
Ученые Бостонского университета выяснили,способны ли занятия йогой и дыхательные практики помочь в борьбе с депрессией.
Культура
Стартует VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Политика
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Политика
Протестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки
Несколько палаток установлено митингующими у здания грузинского парламента в Тбилиси.