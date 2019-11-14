Общество
Вести.RuСергей Петров может продать «Рольф»
Владелец крупнейшего российского автодилера "Рольф" Сергей Петров изучает возможность продажи бизнеса. О возможной продаже сообщила кипрская компания Delance Limited, через которую семья Петрова контролирует "Рольф". Летом в отношении Петрова было возбуждено уголовное дело.
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с чего всё началось
Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.Forbes11:16
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