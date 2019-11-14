Общество

Вести.RuВести.RuСергей Петров может продать «Рольф»

Владелец крупнейшего российского автодилера "Рольф" Сергей Петров изучает возможность продажи бизнеса. О возможной продаже сообщила кипрская компания Delance Limited, через которую семья Петрова контролирует "Рольф". Летом в отношении Петрова было возбуждено уголовное дело.
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с чего всё началось

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.
Forbes11:16

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Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Ведомости17:08

Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

РИА Новости12:35

Семья Сергея Петрова задумалась о продаже «Рольфа»

Интерфакс11:52

Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»

РБК12:04

«Рольф» готовится к продаже

Коммерсантъ12:37

Семья объявленного в розыск бизнесмена Сергея Петрова решила продать основанный им автодилер «Рольф»

Эхо Москвы12:31

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Forbes11:16
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Мама девочки с «маской Бэтмена» Кэрол Феннер в беседе с телеканалом «360» рассказала об итогах двух операций, проведенных российскими хирургами.
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Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

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Газета.Ru 10:00
Происшествия

В Москве задержан бизнесмен, обманувший паралимпийскую спортсменку

BFM.ru 04:10
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
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Происшествия

Соколову не говорят об увольнении из СПбГУ, чтобы не расстраивать

Защитник напомнил, что Соколов активно сотрудничает со следствием, однако он находится в полуживом состоянии, постоянно срываясь на слезы.
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Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
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Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
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Шоу-бизнес

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Rambler News Service 14:41
Энергетика

Почему Польша резко сократила поставки газа из России

За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
Газета.Ru 10:38
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В Пекине зафиксированы два случая лёгочной чумы

Два случая лёгочной чумы были зарегистрированы в Пекине, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.
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Общество

Назван объем трат россиян во время главной распродажи на AliExpress

Россияне потратили свыше 17 млрд рублей в ходе главной распродажи онлайн-площадки AliExpress, сообщили в пресс-службе российского представительства компании.
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Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

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Футбол

Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
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Киберспорт

Организаторы WESG запретили игрокам из Крыма участвовать в отборочных

Ранее Epic Games запретила игрокам из Беларуси и Крыма участвовать в турнирах по Fortnite.
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Белоруссия собирается предложить изменения в договор с Россией о взаимной охране госграницы, который действует с 1995 года.
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В общежитии в Новой Москве произошел пожар

Пожар произошел в общежитии в дачном поселке в Новой Москве.
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Татьяна Навка опубликовала милое видео с дочерью, крестницей и мамой

Спортсменка полетела отдыхать с младшей дочерью Надей, мамой, сестрой Натальей и маленькой крестницей.
Летидор 12 ноября в 08:46
Финансы

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Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
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Армия и оружие

На украинских военных в Донбассе напали националисты с гранатометом

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