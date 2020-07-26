Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКрупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел

Причина остановки промысла состоит в том, что государство не возвращает компании изъятые у нее квоты. «Восток-1» – крупнейший в России добытчик глубоководных крабов. Крабы обеспечивают компании около половины от общего объема выручки.
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с чего всё началось

Один из крупнейших добытчиков краба может остановить промысел

Представитель Росрыболовства подтвердил получение уведомления. Причина остановки промысла в том, что государство не вернуло компании половину квот на добычу, которую изъяло для продажи на аукционах, но так и не смогло продать.
Ведомостивчера в 16:50

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В России может закрыться крупнейший добытчик глубоководных крабов

ИА Красная Весна00:00

Один из крупнейших добытчиков краба может остановить промысел

Ведомостивчера в 16:50

Крупнейший российский добытчик краба планирует закрыть промысел

Московский Комсомолецвчера в 22:54

Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел из-за изъятых квот

Росбалтвчера в 21:59

Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел

Коммерсантъвчера в 21:36

«Ведомости»: крупный добытчик краба может прекратить промысел

Sfera.fmвчера в 23:25
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Политика

Коммунист Щапов сдал подписи на выборах иркутского губернатора

Михаил Щапов стал первым кандидатов в иркутские губернаторы, который сдал необходимые подписи.
Тайга.инфо вчера в 22:45
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта.
Известия 24 июля в 10:04
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Общество

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 25 июля в 21:27
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания 25 июля в 05:35
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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте опубликовала редкую фотографию с Аллой Пугачевой

Алла Пугачева была замужем четыре раза. Первый ее муж — литовец, артист цирка Миколас Орбакас — стал отцом их дочери Кристины Орбакайте.
Вокруг ТВ вчера в 09:08
Политика

Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока

Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском вчера в 23:20
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Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru вчера в 21:57
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Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК вчера в 02:16
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Экономика

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
РБК 00:00
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Общество

Пособие до 24 тысяч рублей выплатит ПФР некоторым категориям россиян

Часть российских граждан может получить доплату от Пенсионного фонда России. Ее максимальный размер составит 24 тысячи рублей.
iReactor вчера в 11:45
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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Общество

Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе

Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях, наоборот, стоит больше быть на воздухе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 21:13
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Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Российская газета вчера в 12:22
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
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Общество

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей.
РИА Новости вчера в 20:11
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
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Происшествия

Экс-заммэра Якутска приговорили к четырем годам колонии

РИА Новости 00:02
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Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
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Спорт

Григорий Родченков объяснил, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в США

Григорий Родченков объяснил причину, по которой СССР решил бойкотировать ОИ-1984, проходившие на территории США.
Актуальные Новости вчера в 08:57
Кино

Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»

Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
UfaTime.ru вчера в 10:36
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Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
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Шоу-бизнес

Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати

Анастасия Решетова выложила новую фотографию с отдыха во французском Сен-Тропе в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 17:15
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Политика

Соловьев раскритиковал действия Зеленского во время теракта в Луцке

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев выступил с критикой действий Владимира Зеленского и спецслужб Украины во время захвата заложников террористом в Луцке.
VSE42.RU вчера в 23:58
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Футбол

Слуцкий — о переходе в «Рубин»: «Очень рисковал своей репутацией. Я и так не сильно высоко себя оцениваю»

Напомним, что до «Рубина» Слуцкий тренировал английский «Халл Сити» (2017 год) и голландский «Витесс» (с марта 2018 по ноябрь 2019 года).
Sport24.ru 00:33
Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
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Транспорт

Терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу

RT на русском вчера в 18:32
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Общество

В Кузбассе еще у 69 человек выявили коронавирус

По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 3329 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.
РИА Новости 00:46
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Происшествия

Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью

Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия 25 июля в 20:38
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