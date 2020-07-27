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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел

Причина остановки промысла состоит в том, что государство не возвращает компании изъятые у нее квоты. «Восток-1» – крупнейший в России добытчик глубоководных крабов. Крабы обеспечивают компании около половины от общего объема выручки.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Один из крупнейших добытчиков краба может остановить промысел

«Восток-1» – крупнейший в России добытчик глубоководных крабов (краба-стригуна красного и краба-стригуна ангулятуса), которые добываются на глубине от 1 до 1,5 км. Крабы обеспечивают «Восток-1» около половины от общего объема выручки, который в 2019 г. составил 3,9 млрд руб. (чистая прибыль компании – 143,64 млн, согласно «СПАРК-Интерфаксу»).
Ведомостивчера в 16:50
Подробнее о событии
Компания

Крупнейший добытчик краба в России предупредил об остановке промысла

Компания02:15
Росбалт

Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел из-за изъятых квот

Росбалт21:59
Sfera.fm

«Ведомости»: крупный добытчик краба может прекратить промысел

Sfera.fm23:25
Московский Комсомолец

Крупнейший российский добытчик краба планирует закрыть промысел

Московский Комсомолец22:54
ИА Красная Весна

В России может закрыться крупнейший добытчик глубоководных крабов

ИА Красная Весна00:00
Коммерсантъ

Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел

Коммерсантъ21:36
Ведомости

Один из крупнейших добытчиков краба может остановить промысел

Ведомостивчера в 16:50
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Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известиявчера в 16:27
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134 человека в Алтайском крае заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 134 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, еще 61 пациент — выздоровел, скончались 6 носителей COVID-19, в том числе пять от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com01:45
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В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новостивчера в 01:33
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру25 июля в 04:05
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В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru25 июля в 11:37
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В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости22:38
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