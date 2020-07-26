Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКрупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел

Причина остановки промысла состоит в том, что государство не возвращает компании изъятые у нее квоты. «Восток-1» – крупнейший в России добытчик глубоководных крабов. Крабы обеспечивают компании около половины от общего объема выручки.
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Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел

Национальное Аграрное Агентство00:52

В России может закрыться крупнейший добытчик глубоководных крабов

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«Ведомости»: крупный добытчик краба может прекратить промысел

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Росбалтвчера в 21:59

Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел

Коммерсантъвчера в 21:36

Один из крупнейших добытчиков краба может остановить промысел

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Экономика

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