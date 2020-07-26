Экономика
КоммерсантъКрупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел
Причина остановки промысла состоит в том, что государство не возвращает компании изъятые у нее квоты. «Восток-1» – крупнейший в России добытчик глубоководных крабов. Крабы обеспечивают компании около половины от общего объема выручки.
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Экономика
Zenith ожидает в России самое слабое падение рекламного рынка за 20 лет
Аналитики ожидают, что расходы на рекламу в России снизятся на 24 млрд руб. — до 470,3 млрд руб. С 2000 года рынок показывал отрицательную динамику только два раза — после мирового финансового кризиса в 2009 году, а также в 2015 году — после обвала рубля в 2014-м.
Коммерсантъ 00:54
Здоровье
Мурашко пообещал, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Мурашко пояснил, что вакцинация от коронавируса будет проводиться поэтапно.
Профиль 25 июля в 14:57
Происшествия
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Жительница США в парке американского Сан-Диего напала на незнакомого мужчину из-за того, что на нем не было медицинской маски.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
ТАСС 25 июля в 13:47
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Футбол
Футболист Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»
В составе команды Смольников стал трехкратным чемпионом России, выиграл два кубка и один суперкубок страны, провел более 140 матчей и забил восемь голов.
Известия вчера в 19:14
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 25 июля в 10:11
Общество
В Кузбассе еще у 69 человек выявили коронавирус
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 3329 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.
РИА Новости 00:46
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 25 июля в 21:48
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле
Почти 60 полицейских получили различные травмы во время беспорядков в американском Сиэтле.
Российская газета вчера в 23:20
Здоровье
Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки
Lenta.ru вчера в 13:21
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей.
РИА Новости вчера в 20:11
Общество
Стивен Сигал заявил о желании взять «дальневосточный гектар» в Бурятии
«Голливудский бурят» Стивен Сигал заявил, что может взять в Бурятии «дальневосточный гектар».
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 23:13
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Футбол
Слуцкий — о переходе в «Рубин»: «Очень рисковал своей репутацией. Я и так не сильно высоко себя оцениваю»
Напомним, что до «Рубина» Слуцкий тренировал английский «Халл Сити» (2017 год) и голландский «Витесс» (с марта 2018 по ноябрь 2019 года).
Sport24.ru 00:33
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию
В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7.
РБК вчера в 22:01
Общество
Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения
В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня прогнозируется опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Газета.Ru вчера в 17:46
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей из Новосибирска заразился коронавирусом
О болезни Ивлева написала в своём профиле в Instagram.
Om1.ru вчера в 20:30
Наука
Генетически нервные клетки запрограммированы на долгую жизнь
Результаты уникального исследования демонстрируют, что нейроны трансформируют то, как они регулируют гибель клеток во время развития.
Rusargument вчера в 14:39
Авто
В Уфе ещё одна партия автомобилей должников уйдёт с молотка
Одним из самых дорогих автомобилей, который уйдет с молотка, является внедорожник Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с начальной ценой в 1 269 200 рублей.
SpeedMe 00:11
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Известия вчера в 17:51