«Восток-1» – крупнейший в России добытчик глубоководных крабов (краба-стригуна красного и краба-стригуна ангулятуса), которые добываются на глубине от 1 до 1,5 км. Крабы обеспечивают «Восток-1» около половины от общего объема выручки, который в 2019 г. составил 3,9 млрд руб. (чистая прибыль компании – 143,64 млн, согласно «СПАРК-Интерфаксу»).

с чего всё началось

Причина остановки промысла состоит в том, что государство не возвращает компании изъятые у нее квоты. «Восток-1» — крупнейший в России добытчик глубоководных крабов. Крабы обеспечивают компании около половины от общего объема выручки.

Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел

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