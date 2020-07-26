Экономика
КоммерсантъКрупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел
Причина остановки промысла состоит в том, что государство не возвращает компании изъятые у нее квоты. «Восток-1» — крупнейший в России добытчик глубоководных крабов. Крабы обеспечивают компании около половины от общего объема выручки.
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«Восток-1» – крупнейший в России добытчик глубоководных крабов (краба-стригуна красного и краба-стригуна ангулятуса), которые добываются на глубине от 1 до 1,5 км. Крабы обеспечивают «Восток-1» около половины от общего объема выручки, который в 2019 г. составил 3,9 млрд руб. (чистая прибыль компании – 143,64 млн, согласно «СПАРК-Интерфаксу»).Ведомостивчера в 16:50
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