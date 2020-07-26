Экономика
КоммерсантъКрупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел
Причина остановки промысла состоит в том, что государство не возвращает компании изъятые у нее квоты. «Восток-1» – крупнейший в России добытчик глубоководных крабов. Крабы обеспечивают компании около половины от общего объема выручки.
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с чего всё началось
Представитель Росрыболовства подтвердил получение уведомления. Причина остановки промысла в том, что государство не вернуло компании половину квот на добычу, которую изъяло для продажи на аукционах, но так и не смогло продать.Ведомости16:50
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Новая программа поддержки спроса на туристические поездки по России в 2020 году может простимулировать туроператоров на создание конкурентоспособных туров и, как ожидается, в целом поможет развитию малого и среднего предпринимательства в Приморском крае, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства региона Константин Шестаков.
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«Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — отметила Захарова.
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Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати
Анастасия Решетова выложила новую фотографию с отдыха во французском Сен-Тропе в своем Instagram-аккаунте.
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Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
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Главный военно-морской парад завершился в Петербурге. В нем принимал участие Владимир Путин.
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Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
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В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о том, что администрация региона собирается возродить футбольный клуб «Амкар».
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Под Белгородом женщина убила супруга и залила его бетоном у дома
В Белгородской области местная жительница убила 37-летнего мужа и залила его труп бетоном около дома.
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