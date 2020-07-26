Причина остановки промысла состоит в том, что государство не возвращает компании изъятые у нее квоты. «Восток-1» – крупнейший в России добытчик глубоководных крабов. Крабы обеспечивают компании около половины от общего объема выручки.

Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел

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