Экономика
КоммерсантъКрупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел
Причина остановки промысла состоит в том, что государство не возвращает компании изъятые у нее квоты. «Восток-1» – крупнейший в России добытчик глубоководных крабов. Крабы обеспечивают компании около половины от общего объема выручки.
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Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv 24 июля в 08:16
Политика
Власти США могут потратить ещё $1 трлн на поддержку экономики страны
Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News заявил, что республиканцы намерены предложить потратить на поддержку экономики страны ещё $1 трлн.
RT на русском 11:09
Здоровье
На Украине до конца лета продлили карантин из-за коронавируса
Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано более 60 тыс. случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 05:15
Общество
Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения
В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня прогнозируется опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Газета.Ru 17:46
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 39 лет
АМИТЕЛ вчера в 21:38
Здоровье
Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Киселёва "Известиям": "Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения"
Известия 17:02
Шоу-бизнес
Элджей и Настя Ивлеева заразились коронавирусом
Телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей заразились коронавирусом. Супруги сдали тесты на COVID-19 и получили положительные результаты.
Gazeta.SPb 08:29
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости 20:11
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 тыс. руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 14:18
Технологии
Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов
В ближайшее время интересными будут проекты, связанные с телемедициной, и некоторые игровые сервисы, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ПРАЙМ 19:04
Общество
В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVI 05:11
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
Здоровье
34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт 03:57
Экономика
Впервые с 2011 года цена золота превысила $1 910 за унцию
Абсолютный рекорд был установлен 6 сентября 2011 года, когда унция золота стоила $1920.
Коммерсантъ 20:56
Политика
Сенатор Пушков рассказал о самом большом страхе Зеленского
Председатель Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков рассказал в своем микроблоге в Твиттере, чего на самом деле больше всего опасается президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 20:17
Политика
Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза
Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru 08:21
Общество
ОНФ предложил ускорить капремонт домов с протекающими крышами на Иркутском тракте
vtomske.ru 22:00
Экономика
Эксперты спрогнозировали самое слабое за 20 лет падение рекламного рынка
Аналитики входящего в Publicis Groupe сетевого агентства Zenith предоставили РБК свой первый в этом году прогноз развития российского рекламного рынка.
РБК 22:00
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец вчера в 04:15
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Общество
Фигуристка Александра Бойкова призвала привести Крым в порядок
Актуальные Новости 08:50
Общество
Россиянам описали пользу перекуров на работе
Короткие перерывы во время работы положительно влияют на производительность труда, поскольку стимулируют работу мозга.
Lenta.ru 21:40
Футбол
«Ман Сити» и «Реал» сыграют в Англии ответный матч ЛЧ
Сегодня стало известно о том, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» состоится.
Все про Спорт ру 13:20
Политика
Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада ВМФ
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, на которой поблагодарил его за проведение парадов в честь Дня Военно-морского флота.
РБК 10:15
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38