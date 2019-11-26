Экономика
РИАМО в ДомодедовоКрупнейший в России индустриальный парк могут построить в Домодедове
Концерн «Русич» планирует построить на Домодедовском шоссе в Подмосковье индустриальный парк на 1,5 миллиона квадратных метров, пишет во вторник газета «Коммерсант».
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с чего всё началось
За 15 лет компания надеется построить здесь крупнейший в России индустриальный парк. Консультанты считают, что главным мотивом сделки стала низкая цена актива.Коммерсантъвчера в 17:43
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Концерн «Русич» может вложить 45 млрд рублей в строительство индустриального парка в подмосковном Домодедове
Агентство Бизнес Информации04:34
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