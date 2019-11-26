Экономика
РИАМО в ДомодедовоКрупнейший в России индустриальный парк могут построить в Домодедове
Концерн «Русич» планирует построить на Домодедовском шоссе в Подмосковье индустриальный парк на 1,5 миллиона квадратных метров, пишет во вторник газета «Коммерсант».
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с чего всё началось
За 15 лет компания надеется построить здесь крупнейший в России индустриальный парк. Консультанты считают, что главным мотивом сделки стала низкая цена актива.Коммерсантъвчера в 17:43
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Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Политика
Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Кино
Выход «Годзиллы против Конга» перенесли на восемь месяцев
Киностудия Warner Bros. отложила выход картины «Годзилла против Конга» на восемь месяцев ― с марта 2020-го на ноябрь того же года, пишет Variety.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Спорт
Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта
"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
Кино
Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
Политика
«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ
Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Экономика
Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Шоу-бизнес
Джастина Тимберлейка застали в компании Алишии Уэйнрайт
Тимберлейк провел свои выходные вместе с коллегой по фильму Палмер Алишей Уэйнрайт.
Происшествия
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Шоу-бизнес
Борис Корчевников не сдержал данное Анне Ковальчук обещание о женитьбе
Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» рассказал, почему не женился. В гостях у него была Анна Ковальчук.
Музыка
Клип Лободы и Линдеманна набрал более полутора миллионов просмотров
Клип группы немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна Lindemann под названием Frau & Mann за три дня набрал более 1,5 млн просмотров на YouTube, сообщает РИА "Новости" В съемках клипа приняла участие украинская певица Светлана Лобода.
Футбол
Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.
Киберспорт
7.23 будет патчем керри. Так всегда происходит после The International
Кажется, что предсказать стиль Доты в 7.23 трудно – но я почти уверен, что IceFrog не отойдет от тенденции последних четырех лет.
Происшествия
Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает, что к крушению Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону привела ошибка лётчиков.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
Авто
Из-за утильсбора в 2020 году подорожают автомобили
Как отмечает «КоммерсантЪ», с января 2020-го автомобили подорожают не только из-за повышения утильсбора, но и из-за традиционного обновления модельного ряда.
Общество
В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»
Российская платёжная система «Мир» совместно с компанией PayXpert 27 ноября представит пилотный проект, который позволит использовать в Великобритании одноимённые карты, сообщили в «Росконгрессе».
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
Игры
В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции
Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".