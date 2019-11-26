Экономика

РИАМО в ДомодедовоРИАМО в ДомодедовоКрупнейший в России индустриальный парк могут построить в Домодедове

Концерн «Русич» планирует построить на Домодедовском шоссе в Подмосковье индустриальный парк на 1,5 миллиона квадратных метров, пишет во вторник газета «Коммерсант».
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с чего всё началось

БТА-банк оторвался от земли

За 15 лет компания надеется построить здесь крупнейший в России индустриальный парк. Консультанты считают, что главным мотивом сделки стала низкая цена актива.
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БТА-банк оторвался от земли

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Крупнейший в России склад на 1,5 млн кв. м могут построить в Домодедове

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СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк

РБКвчера в 20:01

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Крупнейший в России индустриальный парк появится в Подмосковье

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Выкупивший землю у структур «БТА банка» Кенеса Ракишева концерн «Русич» построит на ней крупнейший в России склад

Наша версия09:05

Кенес Ракишев продал землю под самый большой логистический парк в Подмосковье

Дни2408:22
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«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
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С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Киностудия Warner Bros. отложила выход картины «Годзилла против Конга» на восемь месяцев ― с марта 2020-го на ноябрь того же года, пишет Variety.
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Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
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Спорт

Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта

"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
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Кино

Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
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Политика

«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ

Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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СМИ утверждают, что обладателем «Золотого мяча» станет Месси

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Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
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Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

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Шоу-бизнес

Джастина Тимберлейка застали в компании Алишии Уэйнрайт

Тимберлейк провел свои выходные вместе с коллегой по фильму Палмер Алишей Уэйнрайт.
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Происшествия

Матери брошенного в Подмосковье младенца предъявили обвинение

Известия 05:37
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Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
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Казань стала лидером по качеству жизни в России

Газета.Ru 05:35
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В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
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Клип Лободы и Линдеманна набрал более полутора миллионов просмотров

Клип группы немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна Lindemann под названием Frau & Mann за три дня набрал более 1,5 млн просмотров на YouTube, сообщает РИА "Новости" В съемках клипа приняла участие украинская певица Светлана Лобода.
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Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.
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7.23 будет патчем керри. Так всегда происходит после The International

Кажется, что предсказать стиль Доты в 7.23 трудно – но я почти уверен, что IceFrog не отойдет от тенденции последних четырех лет.
Cyber.sports.ru вчера в 09:10
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В Иркутске подросток предотвратил похищение девятилетней девочки

РИА Новости 05:06
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Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает, что к крушению Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону привела ошибка лётчиков.
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Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
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Из-за утильсбора в 2020 году подорожают автомобили

Как отмечает «КоммерсантЪ», с января 2020-го автомобили подорожают не только из-за повышения утильсбора, но и из-за традиционного обновления модельного ряда.
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В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»

Российская платёжная система «Мир» совместно с компанией PayXpert 27 ноября представит пилотный проект, который позволит использовать в Великобритании одноимённые карты, сообщили в «Росконгрессе».
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Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

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В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции

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Gmbox.ru вчера в 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
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