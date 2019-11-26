Экономика

РИАМО в ДомодедовоРИАМО в ДомодедовоКрупнейший в России индустриальный парк могут построить в Домодедове

Концерн «Русич» планирует построить на Домодедовском шоссе в Подмосковье индустриальный парк на 1,5 миллиона квадратных метров, пишет во вторник газета «Коммерсант».
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