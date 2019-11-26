Экономика
РИАМО в ДомодедовоКрупнейший в России индустриальный парк могут построить в Домодедове
Концерн «Русич» планирует построить на Домодедовском шоссе в Подмосковье индустриальный парк на 1,5 миллиона квадратных метров, пишет во вторник газета «Коммерсант».
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с чего всё началось
За 15 лет компания надеется построить здесь крупнейший в России индустриальный парк. Консультанты считают, что главным мотивом сделки стала низкая цена актива.Коммерсантъвчера в 17:43
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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В честь возвращения певица показала фанатам религиозную татуировку на бедре.
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Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Общество
«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны
«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
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«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
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Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок
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Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Общество
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Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Музыка
Билли Айлиш получила премию The American Music Awards
The American Music Awards (AMAs) — ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телеканала ABC, когда у тех закончился контракт на трансляцию «Грэмми».
Здоровье
Минздрав: детский трансплантолог Каабак вернется к работе
Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, в результате он и его коллега Надежда Бабченко продолжат работу в центре.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин укорил Аллу Пугачеву
Известный продюсер и муж певицы Валерии – Иосиф Пригожин – на днях довольно нелестно высказался в адрес Примадонны российской эстрады, ставшей легендой уже при жизни, - Аллы Борисовны Пугачевой.
Футбол
Манчестер Сити – Шахтер Донецк. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги чемпионов?
Матч 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер Донецк состоится во вторник 26 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Этихад.
Политика
Эрдоган призвал население Турции отказаться от доллара в пользу лиры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к населению страны с просьбой отказаться от покупки доллара, сделав выбор в пользу турецкой лиры.
Общество
Путин примет участие в открытии трассы М-11
Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Общество
Свердловчане требуют остановить ввоз урана из Германии в Новоуральск
Член федерального бюро партии Максим Петлин отмечает, что считает ввоз радиоактивных отходов в Россию из Германии недопустимым.
Культура
В Москве умер актер Виктор Семенов
Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
Общество
Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов
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В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Политика
Посол России рассказал об обидах Великобритании из-за дела Скрипалей
Дипломат напомнил, что РФ не понимает и не принимает обвинения в свой адрес по ЧП в Солсбери, так как в них нет "ни документальной, ни доказательной базы".
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Футбол
ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022
В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.