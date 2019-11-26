За 15 лет компания надеется построить здесь крупнейший в России индустриальный парк. Консультанты считают, что главным мотивом сделки стала низкая цена актива.

с чего всё началось

Концерн «Русич» планирует построить на Домодедовском шоссе в Подмосковье индустриальный парк на 1,5 миллиона квадратных метров, пишет во вторник газета «Коммерсант».

Крупнейший в России индустриальный парк могут построить в Домодедове

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