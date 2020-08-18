Крупнейший в мире норвежский инвестфонд потерял $21 млрд за 6 месяцев
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Крупнейший в мире фонд национального благосостояния Norges Bank Investment Management с активами в $1,2 трлн объявил о потере $21 млрд в первом полугодии 2020 года, сообщило агентство Bloomberg.В источнике
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Суверенный фонд Норвегии потерял $21 млрд в первом полугодии из-за коронавируса
Finam.Ruвчера в 05:05