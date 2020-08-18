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РБК
РБК

Крупнейший в мире норвежский инвестфонд потерял $21 млрд за 6 месяцев

Крупнейший в мире фонд национального благосостояния Norges Bank Investment Management с активами в $1,2 трлн объявил о потере $21 млрд в первом полугодии 2020 года, сообщило агентство Bloomberg.В источнике
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РБК

Крупнейший в мире норвежский инвестфонд потерял $21 млрд за 6 месяцев

РБКвчера в 11:36
Росбалт

Пандемия лишила нефтяной фонд Норвегии миллиардов евро

Росбалтвчера в 11:30
ТАСС

Нефтяной фонд Норвегии в первом полугодии 2020 года потерял около €18 млрд

ТАССвчера в 04:45
Интерфакс

Нефтяной фонд Норвегии получил второй максимальный квартальный доход

Интерфаксвчера в 08:34
ИА Красная Весна

В Норвегии пенсионный фонд потерял около 18 млрд евро за полгода

ИА Красная Веснавчера в 08:23
Finam.Ru

Суверенный фонд Норвегии потерял $21 млрд в первом полугодии из-за коронавируса

Finam.Ruвчера в 05:05
Lenta.ru

Нефтяной конкурент России потерял десятки миллиардов долларов

Lenta.ruвчера в 11:25

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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