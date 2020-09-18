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РИА Новости
РИА Новости 

Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг и сменил имя на "Максим Горький", следует из базы данных морских судов Equasis. Судно с 2013 года принадлежало Венесуэле и ходило под названием "Аякучо" (Ayacucho).В источнике
С чего всё началось
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

В 2013 году государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) торжественно принимала новый супертанкер Ayacucho от китайской судоверфи Bohai Shipbuilding (она также строила танкеры для «Совкомфлота», ходящие под иностранными флагами).
РБК00:00
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Эхо Москвы

Самый большой нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Эхо Москвы06:33
РИА Новости

Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг

РИА Новости03:50
Московский Комсомолец

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Московский Комсомолец00:56
Lenta.ru

Россия забрала у Венесуэлы бесполезный супертанкер

Lenta.ru02:21
Коммерсантъ

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Коммерсантъ01:40
ТАСС

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

ТАСС03:15
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

РБК00:00

Суд оштрафовал жителя Ульяновска по делу о реабилитации нацизма

Ульяновский областной суд оштрафовал на 120 тыс. рублей местного жителя по делу о реабилитации нацизма за размещение фотографии лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».
Суд оштрафовал жителя Ульяновска по делу о реабилитации нацизма
RT на русском08:44
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Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
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Самолеты ВВС США «отработали» удары по военным объектам РФ

«28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа», — передает «Интерфакс» слова начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба РФ Сергея Рудского.
Известия09:41
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АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest

Спецверсия доступна в двух исполнениях, рекомендованные розничные цены которых составляют 637 900 рублей за версию с 1,6-литровым мотором мощностью 87 л.с (8-клап.) и 652 900 рублей за версию с 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра (16-клап.).
Тарантас Ньюс00:46
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
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Литва попросила США обеспечить безопасность в связи с запуском БелАЭС

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обратился к США с просьбой о содействии по вопросу обеспечения безопасности Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), находящейся рядом с литовской границей.
Международная жизнь08:56
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В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости09:11
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