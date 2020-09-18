Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг
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Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг и сменил имя на "Максим Горький", следует из базы данных морских судов Equasis. Судно с 2013 года принадлежало Венесуэле и ходило под названием "Аякучо" (Ayacucho).В источнике
С чего всё началось
Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
В 2013 году государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) торжественно принимала новый супертанкер Ayacucho от китайской судоверфи Bohai Shipbuilding (она также строила танкеры для «Совкомфлота», ходящие под иностранными флагами).
РБК00:00
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