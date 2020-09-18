Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг
Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных по морским судам Equasis. Речь идет о танкере дедвейтом 320,8 тыс. тонн "Максим Горький", который ранее назывался Ayacucho.В источнике
С чего всё началось
Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
Свидетельство о классификации судну выдал 20 августа Российский речной регистр, следует из выписки. Крупнейший танкер под российским флагом "Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.
РБК00:00
Подробнее о событии