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Газета.Ru
Газета.Ru

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных по морским судам Equasis. Речь идет о танкере дедвейтом 320,8 тыс. тонн "Максим Горький", который ранее назывался Ayacucho.В источнике
С чего всё началось
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Свидетельство о классификации судну выдал 20 августа Российский речной регистр, следует из выписки. Крупнейший танкер под российским флагом "Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.
РБК00:00
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ТАСС

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

ТАСС03:15
Газета.Ru

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Газета.Ru03:08
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

РБК00:00
Коммерсантъ

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Коммерсантъ01:40
Московский Комсомолец

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Московский Комсомолец00:56
Эхо Москвы

Самый большой нефтяной супертанкер Венесуэлы сменил название на «Максим Горький» и зарегистрировался в росреестре

Эхо Москвы00:31
Lenta.ru

Россия забрала у Венесуэлы бесполезный супертанкер

Lenta.ru02:21

Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
РИА Новости03:11
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Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального

После принятия резолюции Европарламента по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального можно говорить, что за ситуацией стоят иностранные спецслужбы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин через пресс-службу.
Ведомости02:40
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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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Томенко провел заседание антинаркотической комиссии Алтайского края

Губернатор поручил проводить работу по профилактике наркомании более активно Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание антинаркотической комиссии, на которой была рассмотрена наркоситуация в отдельных муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба регионального правительства.
АМИТЕЛ03:16

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году

Минобрнауки России утвердило новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут применяться в 2021-2022 учебном году, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Serviceвчера в 10:53
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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В Новосибирске обрушилась стена здания с котельной

Стена двухэтажного здания производственно-строительного предприятия в Первомайском районе Новосибирска обрушилась после разгерметизации котла расположенной в нем котельной, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
РИА Новости02:58