Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг
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Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных по морским судам Equasis. Речь идет о танкере дедвейтом 320,8 тыс. т "Максим Горький", который ранее назывался Ayacucho.В источнике
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Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
Свидетельство о классификации судну выдал 20 августа Российский речной регистр, следует из выписки. Крупнейший танкер под российским флагом "Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.
РБК00:00
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