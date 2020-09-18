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Газета.Ru
Газета.Ru

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных по морским судам Equasis. Речь идет о танкере дедвейтом 320,8 тыс. т "Максим Горький", который ранее назывался Ayacucho.В источнике
С чего всё началось
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Свидетельство о классификации судну выдал 20 августа Российский речной регистр, следует из выписки. Крупнейший танкер под российским флагом "Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.
РБК00:00
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ТАСС

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

ТАСС03:15
Московский Комсомолец

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Московский Комсомолец00:56
Lenta.ru

Россия забрала у Венесуэлы бесполезный супертанкер

Lenta.ru02:21
Коммерсантъ

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Коммерсантъ01:40
Газета.Ru

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Газета.Ru03:08
Эхо Москвы

Самый большой нефтяной супертанкер Венесуэлы сменил название на «Максим Горький» и зарегистрировался в росреестре

Эхо Москвы00:31
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

РБК00:00

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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TelecomDaily04:07

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РБК04:31
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Газета.Ru02:37
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РИА Новостивчера в 11:45
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