Ayacucho построен в 2013 году и ходил под флагом Сингапура, говорится в базе Equasis. Затем с апреля 2020 года судно перешло под флаг Венесуэлы, а в июне получило флаг России. По данным РБК, "Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.

С чего всё началось Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг В 2013 году государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) торжественно принимала новый супертанкер Ayacucho от китайской судоверфи Bohai Shipbuilding (она также строила танкеры для «Совкомфлота», ходящие под иностранными флагами). РБК 00:00