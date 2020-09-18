Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Ayacucho построен в 2013 году и ходил под флагом Сингапура, говорится в базе Equasis. Затем с апреля 2020 года судно перешло под флаг Венесуэлы, а в июне получило флаг России. По данным РБК, "Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.В источнике
С чего всё началось
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

В 2013 году государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) торжественно принимала новый супертанкер Ayacucho от китайской судоверфи Bohai Shipbuilding (она также строила танкеры для «Совкомфлота», ходящие под иностранными флагами).
РБК00:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Московский Комсомолец00:56
ТАСС

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

ТАСС03:15
Lenta.ru

Россия забрала у Венесуэлы бесполезный супертанкер

Lenta.ru02:21
Коммерсантъ

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Коммерсантъ01:40
Российская газета

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под российским флагом

Российская газета04:27
Эхо Москвы

Самый большой нефтяной супертанкер Венесуэлы сменил название на «Максим Горький» и зарегистрировался в росреестре

Эхо Москвы00:31
РБК

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

РБК00:00

NVIDIA подарит Watch Dogs: Legion покупателям видеокарт GeForce RTX 30

В последнем трейлере с туром по Лондону альтернативного будущего прекрасно видно, как отражается окружение и цвета в лужах и других зеркальных или блестящих поверхностях: NVIDIA также обещает игровые оптимизации в драйверах Game Ready, приложении GeForce Experience и поддержку HDR для Watch Dogs: Legion.
NVIDIA подарит Watch Dogs: Legion покупателям видеокарт GeForce RTX 30
3DNews04:15
2

Томенко провел заседание антинаркотической комиссии Алтайского края

Губернатор поручил проводить работу по профилактике наркомании более активно Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание антинаркотической комиссии, на которой была рассмотрена наркоситуация в отдельных муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба регионального правительства.
АМИТЕЛ03:16

Кучеров повторил рекорд «Тампы Бэй» по набранным очкам в плей-офф НХЛ

Россиянин повторил рекорд "Тампы" по количеству набранных очков в плей-офф, установленный канадцем Брэдом Ричардсом (12 шайб + 14 передач, 23 игры) в сезоне-2003/04, когда "молнии" выиграли Кубок Стэнли.
РИА Новости02:18

Правительство планирует триллионную эмиссию инфраструктурных облигаций

На конец 2019 г. на российском рынке концессионных облигаций в обращении находилось 32 выпуска таких бумаг суммарным объемом 91,9 млрд руб. За прошлый год состоялось только три новых эмиссии, а общий объем рынка увеличился всего на 5,6%.
Ведомости18:02

Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Веквчера в 04:04
372

Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное время01:19