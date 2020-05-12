Экономика
РБККрупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).
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с чего всё началось
Как указывают в совместном расследовании журналисты The Bell, «Медузы», Forbes и «Ведомостей», до 2015 года у крупнейшего ежедневного делового российского издания бенефициарами были сплошь иностранные фирмы.Первое антикоррупционное СМИ07:53
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Общество
Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина
Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
Политика
В Крыму Климкину напомнили о чужой для полуострова Украине
Парламентарий подчеркнул, что Крым вернулся в состав России в результате осознанного выбора крымчан, а само его возвращение назвал неизбежным.
Российская газета 07:51
Политика
В Еврокомиссии пригрозили Германии санкциями
Как сообщает ТАСС со ссылкой на DPA, в Еврокомиссии считают возможным запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Моя Москва.онлайн 10 мая в 23:43
Общество
Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ
Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Здоровье
Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров
Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:44
Шоу-бизнес
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Влад Соколовский признался в своем Instagram-аккаунте, что заболел коронавирусом, сегодня, 12 мая, и детально описал симптомы и свои действия.
Ревизор.ру 07:10
Происшествия
В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге
Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех".
РИА Новости 08:12
Общество
Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
BFM.ru 06:59
Общество
Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня
Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
Наука
Исследование показало, почему мозг склонен к моногамии
Предыдущие исследования мозга у людей показали изменение активности в области, называемой прилежащим ядром, когда испытуемые держали за руку романтического партнера.
Популярная механика 07:51
Здоровье
Евгений Куйвашев обсудил с экспертами этапы выхода из самоизоляции
Сегодня Евгений Куйвашев с экспертами обсудил, как Свердловская область будет выходить из режима самоизоляции.
Globalcity.info 08:38
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Политика
Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом
Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
Политика
Генерал-лейтенант юстиции Рассохов назначен заместителем главы СКР
Москва, 12 мая 2020, 15:29 — REGNUM Заместителем председателя Следственного комитета России назначен генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов.
REGNUM 08:29
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
В Московском регионе обещают резкое похолодание в ближайшие часы
К 3 часам ночи температура понизится на 20 градусов и окажется ниже нормы на 3-5 градусов.
Эхо Москвы 08:07
Политика
Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия
Варшава, 12 мая 2020, 12:49 — REGNUM 12 мая президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, которая была одобрена правительством 30 апреля 2020 года.
REGNUM 05:49
Общество
В ВОЗ отрицают занижение смертности от коронавируса в России
Сегодня наша страна вышла по числу выявленных случаев коронавируса на второе место в мире: в России зафиксировали 232 243 инфицированных.
Говорит Москва 08:33
Игры
Summer Game Fest 2020: 13 мая состоится некая специальная презентация
Организаторы Summer Game Fest 2020 объявили, что 13 мая в 18:00 по московскому времени начнётся некая специальная презентация.
Игромания.ру 02:49
Экономика
Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Общество
Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордного минимума
В Москве индекс самоизоляции днем 12 мая снизился до рекордного минимума - отметки в 2,3 с 3,6 утром.
РЕН ТВ 06:25
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Игры
PlayStation 5 появится в октябре
Российская газета 08:31
Общество
В Петербурге с середины апреля умерло более 300 пациентов с COVID-19, ОРВИ и пневмонией
С 11 апреля в Петербурге от внебольничной пневмонии, ОРВИ и коронавируса скончались 340 пациентов.
АБН 08:17