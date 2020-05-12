с чего всё началось

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).

Общество Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса. 370

Политика В Еврокомиссии пригрозили Германии санкциями Как сообщает ТАСС со ссылкой на DPA, в Еврокомиссии считают возможным запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства. 383

Общество Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%. 11

Шоу-бизнес Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом Влад Соколовский признался в своем Instagram-аккаунте, что заболел коронавирусом, сегодня, 12 мая, и детально описал симптомы и свои действия. 9

Происшествия В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех". 613

Общество Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом. 44

Наука Исследование показало, почему мозг склонен к моногамии Предыдущие исследования мозга у людей показали изменение активности в области, называемой прилежащим ядром, когда испытуемые держали за руку романтического партнера.

Экономика Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. 160

Политика Генерал-лейтенант юстиции Рассохов назначен заместителем главы СКР Москва, 12 мая 2020, 15:29 — REGNUM Заместителем председателя Следственного комитета России назначен генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов.

Политика Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия Варшава, 12 мая 2020, 12:49 — REGNUM 12 мая президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, которая была одобрена правительством 30 апреля 2020 года. 48

Общество В ВОЗ отрицают занижение смертности от коронавируса в России Сегодня наша страна вышла по числу выявленных случаев коронавируса на второе место в мире: в России зафиксировали 232 243 инфицированных.