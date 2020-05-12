Экономика

РБКРБККрупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).
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с чего всё началось
Как указывают в совместном расследовании журналисты The Bell, «Медузы», Forbes и «Ведомостей
», до 2015 года у крупнейшего ежедневного делового российского издания бенефициарами были сплошь иностранные фирмы.
Первое антикоррупционное СМИ07:53

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Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

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Владелец «Ведомостей» оказался должен банку «Роснефти» более 2 млрд рублей

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«Они всегда хотели съесть «Ведомости»: кто, как и зачем поставил ловушку для ведущей деловой газеты страны

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Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех".
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Общество

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Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
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Наука

Исследование показало, почему мозг склонен к моногамии

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ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
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Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В ВОЗ отрицают занижение смертности от коронавируса в России

Сегодня наша страна вышла по числу выявленных случаев коронавируса на второе место в мире: в России зафиксировали 232 243 инфицированных.
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Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордного минимума

В Москве индекс самоизоляции днем 12 мая снизился до рекордного минимума - отметки в 2,3 с 3,6 утром.
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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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