Экономика

РБКРБККрупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).
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Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

Как в сделке появился банк «Роснефти» Forbes со ссылкой на источник сообщает, как эта ситуация была описана потенциальным покупателям «Ведомостей»: кредит «Аркану» на покупку акций БНМ в 2016 г. через компанию-прокладку выдал Газпромбанк.
Ведомости02:15

Подробнее о событии

СМИ: Банк госкорпорации «Роснефть» фактически контролирует издателя газеты «Ведомости»

Эхо Москвы11:23

Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

Ведомости02:15

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

РБК05:43

СМИ: банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

Дождь04:43

СМИ узнали о роли «Роснефти» в покупке «Ведомостей»

Компания03:24

СМИ: крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Новая газета08:59

«Они всегда хотели съесть «Ведомости»: кто, как и зачем поставил ловушку для ведущей деловой газеты страны

Forbes02:15
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Общество

Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
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Политика

Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР

Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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Путешествия

Условия открытия туристического сезона озвучили в Греции

Власти Греции планируют начать туристический сезон уже в июне.
Live24 08:25
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Политика

Путин объявил об окончании нерабочего периода

Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
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Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
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Недвижимость

Богородское привлекает депутатов

В районе появится жилой комплекс от сына парламентария На московском девелоперском рынке может появиться новый участник: сын депутата Госдумы "Единой России" Антона Жаркова построит жилой комплекс в районе Богородское на востоке Москвы, а также рассматривает приобретение еще нескольких участков.
Коммерсантъ 17:49
Общество

В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 53 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 15:21
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Религия

В Черногории задержан епископ Сербской православной церкви

В черногорском городе Никшиче местная полиция задержала епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Иоанникия и еще семерых священников.
Вести.Ru 17:46
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Футбол

Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня

Отмечается, с 1 июня будет разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия при закрытых трибунах.
Vprognoze.ru вчера в 13:20
Общество

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
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Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Газета.Ru вчера в 12:54
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар.
Тарантас Ньюс 04:34
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Армия и оружие

Boeing впервые показала новейший истребитель F/A-18 Block III Super Hornet

По сообщению пресс-службы компании Boeing, на производственных мощностях собран первый истребитель новой модификации палубного истребителя F/A-18 Block III Super Hornet, который в скором времени получит на вооружение американский флот.
Военное дело 06:52
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Политика

США признали военные успехи России в Сирии

Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
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Происшествия

В Красногорске арестован организатор сгоревшего хосписа

Вести.Ru 10:39
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Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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Общество

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
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Общество

Расширены категории семей, которые получат поддержку семей с детьми

Согласно Указу Президента России, расширены формы поддержки семей с детьми.
Шахтинские известия 10:51
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
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Здоровье

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
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Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

REGNUM 11:01
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Общество

Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
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Культура

Программа воронежского Платоновфеста лишилась 4 мероприятий

Как следует из сообщения на официальном сайте Платоновфеста, культурный форум должен пройти в столице Черноземья в срок с 13 по 27 сентября.
Обозреватель Врн 10:39
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Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
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Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
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Фигурное катание

Фигуристка Петросян опровергла слухи об уходе из группы Тутберидзе

Российская фигуристка Аделия Петросян опровергла информацию о том, что она ушла из группы тренера Этери Тутберидзе.
Sport24.ru 09:40
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Общество

В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 16:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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