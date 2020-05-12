Экономика

РБКРБККрупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).
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с чего всё началось

Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

Как в сделке появился банк «Роснефти» Forbes со ссылкой на источник сообщает, как эта ситуация была описана потенциальным покупателям «Ведомостей»: кредит «Аркану» на покупку акций БНМ в 2016 г. через компанию-прокладку выдал Газпромбанк.
Ведомостивчера в 02:15

Подробнее о событии

СМИ узнали о роли «Роснефти» в покупке «Ведомостей»

Компаниявчера в 03:24

СМИ: крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Новая газетавчера в 08:59

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

РБКвчера в 05:43

СМИ: банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

Дождьвчера в 04:43

СМИ: Банк госкорпорации «Роснефть» фактически контролирует издателя газеты «Ведомости»

Эхо Москвывчера в 11:23

Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

Ведомостивчера в 02:15

«Они всегда хотели съесть «Ведомости»: кто, как и зачем поставил ловушку для ведущей деловой газеты страны

Forbesвчера в 02:15
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

РИА Новости вчера в 18:13
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Происшествия

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
919
Общество

Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
РИА Новости вчера в 16:32
20
Шоу-бизнес

Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье

RuNews24.ru вчера в 14:18
8
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
20
Происшествия

Более 10 жилых домов подтопило на Покровском тракте Якутска

Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что три жилых дома подтопило в селе Пригородное.
Якутия 24 00:27
1
Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru вчера в 08:14
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Армия и оружие

Танковая бригада ВСУ остановлена коронавирусом: сводка

Военные преступники 58-й и 54-й бригад под командованием Кащенко и Майстренко обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Верхнеторецкое (нижнее), поселков шахт им. Гагарина и 6/7.
Rusvesna.su вчера в 09:21
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
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Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
15
Общество

Госдума во втором чтении утвердила реформу ОСАГО

Для водителей, которые добросовестно водят автомобиль и при этом не нарушают ПДД, а также не попадают в аварии, будут иметь тарифы ниже, чем те, кто постоянно нарушает установленные законом требования.
32CARS.ru вчера в 12:37
1
Общество

В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости вчера в 16:43
74
Общество

В Приморье спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс»

На "Звезде" построят 10 танкеров типа "Афрамакс".
Российская газета вчера в 21:30
17
Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
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Наука

России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции

Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
Lenta.ru 00:26
13
Политика

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции

В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
1,1K
Энергетика

Brent подорожала до $29,71 за баррель

К 7:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,27%), до $29,71 за баррель.
Интерфакс вчера в 01:12
12
Экономика

Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук вчера в 05:00
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Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv вчера в 08:27
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Общество

Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11 мая в 09:03
1,4K
Гаджеты

Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro

Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
Экономика сегодня вчера в 11:29
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Общество

СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»

ИА Красная Весна вчера в 13:55
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Политика

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»

Газета.Ru вчера в 23:46
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Общество

В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса

По данным на среду, в Кузбассе выявлено 282 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 84 выздоровели.
РИА Новости 00:34
Автоспорт

Себастьян Феттель покинет Ferrari

Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru вчера в 05:49
Экономика

Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза

С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 11 мая в 06:45
380
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Общество

Вирусолог назвал срок создания эффективного лекарства от коронавируса

Эффективное лекарство для лечения COVID-19 может появиться уже в начале осени 2020 года.
BFM.ru 00:16
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Хоккей

Панарин оценил масштаб коррупции в России

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметил, что в России для всех сфер жизни характерна коррупция.
ProstoProSport вчера в 15:15
Общество

По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки

Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время 11 мая в 09:10
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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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