Экономика

РБКРБККрупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).
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Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

Как в сделке появился банк «Роснефти» Forbes со ссылкой на источник сообщает, как эта ситуация была описана потенциальным покупателям «Ведомостей»: кредит «Аркану» на покупку акций БНМ в 2016 г. через компанию-прокладку выдал Газпромбанк.
Ведомостивчера в 02:15

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СМИ: Банк госкорпорации «Роснефть» фактически контролирует издателя газеты «Ведомости»

Эхо Москвывчера в 11:23

СМИ: крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Новая газетавчера в 08:59

Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

Ведомостивчера в 02:15

СМИ: банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

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СМИ узнали о роли «Роснефти» в покупке «Ведомостей»

Компаниявчера в 03:24

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

РБКвчера в 05:43

«Они всегда хотели съесть «Ведомости»: кто, как и зачем поставил ловушку для ведущей деловой газеты страны

Forbesвчера в 02:15
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

Вести.Ru вчера в 23:02
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Кино

Дорожный триллер с Расселом Кроу станет первым фильмом в прокате после открытия кинотеатров

Кinomania вчера в 18:16
Здоровье

На Сахалине подтвердили 46 случаев COVID-19

Как отметил глава региона, всего на островах зарегистрировали 46 случаев COVID-19. Эти люди с вирусом к нам прилетают или приходят морем.
АСТВ 00:11
Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

В 2020-2021 годах Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года.
РБК 00:12
Общество

Елена Малышева показала, как правильно использовать перчатки

Медик и телеведущая Елена Малышева рассказала подписчикам в Instagram, как правильно использовать перчатки, чтобы они эффективно защищали от заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 22:01
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Армия и оружие

В Норвегии испугались реакции России на американский радар

Жители города Варде в Норвегии переживают, что Россия отреагирует на монтаж усовершенствованного американского оборудования на систему «Глобус», которая работает в их населенном пункте.
Городовой вчера в 03:40
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
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Общество

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
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Культура

Программа воронежского Платоновфеста лишилась 4 мероприятий

Как следует из сообщения на официальном сайте Платоновфеста, культурный форум должен пройти в столице Черноземья в срок с 13 по 27 сентября.
Обозреватель Врн вчера в 10:39
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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru вчера в 08:14
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Общество

В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости вчера в 16:43
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Футбол

Глава профсоюза футболистов Англии — о возобновлении сезона: «Игроки не хотят быть морскими свинками»

Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор объяснил, почему некоторые футболисты АПЛ выступают против возобновления сезона, который был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.
Sport24.ru вчера в 16:25
Общество

В Приморье сообщили, когда могут принять решение о снятии ограничений

Решение о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в Приморье может быть принято на следующей неделе, это зависит от соблюдения мер самими местными жителями, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 21:40
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Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
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Происшествия

Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и патронами

РИА Новости вчера в 23:16
Общество

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 15:22
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Кино

У «Американской истории ужасов» появится спин-офф

Хоррор-антология канала FX «Американская история ужасов» в ближайшее время обзаведется дочерним шоу — разработкой спин-оффа занимается соавтор и продюсер оригинала Райан Мерфи.
Кinomania 11 мая в 20:48
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Авто

Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт вчера в 05:53
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Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
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Происшествия

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
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Гаджеты

Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro

Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
Экономика сегодня вчера в 11:29
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Автоспорт

Феттель покинет Ferrari в конце года

Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ вчера в 05:03
Наука

Ученый рассказал, как изменится поведение россиян после самоизоляции

Режим самоизоляции окажет влияние на отношение россиян к своему здоровью, их привычки, а также атмосферу в обществе, к чему следует быть заранее подготовленными.
ТК Звезда вчера в 21:38
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Футбол

Появилась информация о сумме штрафа Фролова за критику властей

Сегодня ютуб-блогер и бывший футболист Евгений Савин рассказал о сумме, на которую оштрафовали голкипера Евгения Фролова «Крылья Советов».
Все про Спорт ру вчера в 12:56
Кино

Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн

Piter.tv вчера в 04:55
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Армия и оружие

В США рассказали об ужасном состоянии истребителей МиГ-29 в Сирии

Плачевное состояние истребителей МиГ-29 свидетельствует о том, что ВВС Сирии неспособны проводить качественное обслуживание и эксплуатацию своей боевой авиации, заявили в издании.
ГЛАС.RU вчера в 08:28
2
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
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Общество

Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11 мая в 09:03
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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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