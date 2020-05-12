Экономика
РБККрупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).
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с чего всё началось
Как в сделке появился банк «Роснефти» Forbes со ссылкой на источник сообщает, как эта ситуация была описана потенциальным покупателям «Ведомостей»: кредит «Аркану» на покупку акций БНМ в 2016 г. через компанию-прокладку выдал Газпромбанк.Ведомости02:15
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Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Заболела также супруга Пескова — Татьяна Навка Фигуристка и супруга представителя Кремля Татьяна Навка также госпитализирована с коронавирусом.
Lenta.ru 09:00
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Общество
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
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Эксперт назвал самые эпидемиологически опасные места в Петербурге
Одной из самых опасных зон остается общественный транспорт.
Петербургский дневник 12:41
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Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке бизнеса Петербурга
Губернатор Северной столицы Александр Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке городской экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Мойка78 17:01
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Роспотребнадзор проверит россиян на иммунитет к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых регионах России вскоре начнутся исследования иммунитета россиян к коронавирусу COVID-19 путем иммуноферментного анализа (ИФА).
Коммерсантъ 12:33
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
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Российский препарат от COVID-19 испытывают 11 центров
Российский препарат от COVID-19 «Левилимаб» начали испытывать 11 центров клинических исследований.
НТВ 05:22
Здоровье
Человечеству предрекли новую эпидемию после коронавируса
Введенные во всем мире ограничения из-за распространения коронавируса могут привести к началу эпидемии туберкулеза, сообщает CNBC со ссылкой на новое исследование Stop TB Partnership.
Известия вчера в 23:12
Общество
Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая
Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС 10 мая в 14:49
Гаджеты
Realme привезла мощные смартфоны среднего класса в Россию
Один из главных производителей-дискаунтеров, компания Realme (дочерний бренд корпорации BBK, владеющей производителями смартфонов Oppo, Vivo и OnePlus) представила на российском рынке три смартфона среднего класса.
Ferra 07:35
Наука
Ученые смогли «подслушать» общение стафилококков
Используя свою разработку, ученые уже смогли выявить десять новых аутоиндуцирующие пептидов — столько же, сколько всего было известно до настоящего времени.
Популярная механика 16:17
Общество
Госдума приняла во втором чтении закон о реформе ОСАГО
Госдума приняла во втором чтении законопроект о реформе системы ОСАГО, который предусматривает изменение тарифов для граждан.
РЕН ТВ 06:30
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Пуск противотанковой ракеты «Корнет» показали в замедленной съемке
Российские военные сняли пуск ракет противотанкового комплекса "Корнет". Замедленное видео опубликовал Telegram-канал "Оборонка".
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Производитель ИВЛ назвал возможные причины возгорания
Возможной причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких в Москве и Санкт-Петербурге могли стать нарушения техники безопасности.
ТК Звезда 10:15
Общество
Нуждающиеся семьи с детьми смогут получить разово более 30 тыс. рублей
Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 17:36 — REGNUM Семьи с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, смогут получить разово более 30 тыс. рублей на одного ребёнка.
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Исследование показало, почему мозг склонен к моногамии
Предыдущие исследования мозга у людей показали изменение активности в области, называемой прилежащим ядром, когда испытуемые держали за руку романтического партнера.
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FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 16:43
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В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Севастополь отказался использовать новые ИВЛ из-за пожаров в больницах
Аппараты пришли в одной из последних партий медоборудования.
Российская газета 11:43
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Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции
Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
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Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
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В Steam бесплатно раздают игру в духе классических частей GTA
В онлайн-магазине Steam очередная бесплатная раздача.
Российская газета 03:52