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Кино Гендиректор Disney заявил, что «Мулан» всё же выйдет в кинотеатрах Генеральный директор компании Disney Боб Чапек заявил, что игровая версия мультфильма «Мулан» получит прокат в кинотеатрах.

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