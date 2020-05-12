Как в сделке появился банк «Роснефти» Forbes со ссылкой на источник сообщает, как эта ситуация была описана потенциальным покупателям «Ведомостей»: кредит «Аркану» на покупку акций БНМ в 2016 г. через компанию-прокладку выдал Газпромбанк.

с чего всё началось

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).

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