Экономика
РБККрупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).
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с чего всё началось
Как в сделке появился банк «Роснефти» Forbes со ссылкой на источник сообщает, как эта ситуация была описана потенциальным покупателям «Ведомостей»: кредит «Аркану» на покупку акций БНМ в 2016 г. через компанию-прокладку выдал Газпромбанк.Ведомости02:15
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Политика
В Еврокомиссии пригрозили Германии санкциями
Как сообщает ТАСС со ссылкой на DPA, в Еврокомиссии считают возможным запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Моя Москва.онлайн 10 мая в 23:43
Общество
Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru вчера в 11:29
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в больнице Санкт-Петербурга
Областная Рязанская Газета 03:18
Здоровье
В Пензе легкие и средние больные переходят в категорию тяжелых
56 человек лежат в отделении реанимации, из них 38 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
ПензаИнформ 03:26
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:19
Фигурное катание
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка за неделю
Группу Этери Тутберидзе покидает 13-летняя фигуристка Аделия Петросян. Об этом пишет The Skating Lesson.
Спорт день за днем 05:30
Общество
Правительство Швеции одобрило прокладку газопровода Baltic Pipe
7 мая Швеция одобрила прокладку газопровода Baltic Pipe, выдав последнее разрешение.
МонаВиста вчера в 23:02
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия детских садов и школ
В Роспотребнадзоре озвучили реальные сроки открытия детских садов и школ.
Evo-rus.com вчера в 15:14
Технологии
В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей
Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат вчера в 14:26
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Здоровье
Суд принудительно госпитализировал нижегородцев с коронавирусом
Московский районный суд Нижнего Новгорода принял решение принудительно госпитализировать граждан с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
Newsroom24 06:18
Шоу-бизнес
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова
Lenta.ru 07:08
Политика
Трамп запретил пенсионным фондам США инвестировать в китайские акции
Инвестировать в акции китайских компаний запретил американским федеральным пенсионным фондам президент США Дональд Трамп, 12 мая сообщил телеканал Fox Business со ссылкой на внутренние документы администрации президента США.
ИА Красная Весна 06:28
Общество
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
Экономика
Коронавирусом заразились более 400 курских медиков
Экономика не находится в риунированном состоянии.
46ТВ 07:10
Общество
Новые требования по проведению ЕГЭ назвали в Минпросвещения
Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором разработали комплекс требований, которые необходимо будет соблюдать во время проведения ЕГЭ в этом году.
Live24 10 мая в 07:52
Экономика
Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому
Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому.
Lenta.ru 01:42
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Общество
Минстрой предлагает увеличить долю льготников по ЖКХ
Минстрой предлагает снизить максимальную долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходе россиян с 22% до 15%.
Все новости (Нижний Тагил) 00:29
Шоу-бизнес
Тремя подбородками шокировала поклонников Анна Семенович
Live24 вчера в 04:59
Общество
В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02