Экономика

РБКРБККрупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).
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Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

Как в сделке появился банк «Роснефти» Forbes со ссылкой на источник сообщает, как эта ситуация была описана потенциальным покупателям «Ведомостей»: кредит «Аркану» на покупку акций БНМ в 2016 г. через компанию-прокладку выдал Газпромбанк.
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Владелец «Ведомостей» оказался должен банку «Роснефти» более 2 млрд рублей

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«Они всегда хотели съесть «Ведомости»: кто, как и зачем поставил ловушку для ведущей деловой газеты страны

Forbes02:15

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

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СМИ: банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

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СМИ узнали о роли «Роснефти» в покупке «Ведомостей»

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Банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

Эхо Москвы07:12
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Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
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Общество

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С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
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Автоспорт

Феттель покинет Ferrari в конце года

Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
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Областная Рязанская Газета 03:18
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ПензаИнформ 03:26
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:19
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Группу Этери Тутберидзе покидает 13-летняя фигуристка Аделия Петросян. Об этом пишет The Skating Lesson.
Спорт день за днем 05:30
Общество

Правительство Швеции одобрило прокладку газопровода Baltic Pipe

7 мая Швеция одобрила прокладку газопровода Baltic Pipe, выдав последнее разрешение.
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Общество

В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия детских садов и школ

В Роспотребнадзоре озвучили реальные сроки открытия детских садов и школ.
Evo-rus.com вчера в 15:14
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Технологии

В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей

Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
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Общество

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Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
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Шоу-бизнес

Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова

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Политика

Трамп запретил пенсионным фондам США инвестировать в китайские акции

Инвестировать в акции китайских компаний запретил американским федеральным пенсионным фондам президент США Дональд Трамп, 12 мая сообщил телеканал Fox Business со ссылкой на внутренние документы администрации президента США.
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Общество

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
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ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
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Экономика

Коронавирусом заразились более 400 курских медиков

Экономика не находится в риунированном состоянии.
46ТВ 07:10
Общество

Новые требования по проведению ЕГЭ назвали в Минпросвещения

Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором разработали комплекс требований, которые необходимо будет соблюдать во время проведения ЕГЭ в этом году.
Live24 10 мая в 07:52
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Экономика

Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому

Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому.
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Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
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Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
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Общество

Минстрой предлагает увеличить долю льготников по ЖКХ

Минстрой предлагает снизить максимальную долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходе россиян с 22% до 15%.
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Шоу-бизнес

Тремя подбородками шокировала поклонников Анна Семенович

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Общество

В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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