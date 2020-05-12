Экономика
РБККрупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).
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с чего всё началось
Как в сделке появился банк «Роснефти» Forbes со ссылкой на источник сообщает, как эта ситуация была описана потенциальным покупателям «Ведомостей»: кредит «Аркану» на покупку акций БНМ в 2016 г. через компанию-прокладку выдал Газпромбанк.Ведомости02:15
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Экономика
Власти Санкт-Петербурга выделят около 9 млрд рублей на поддержку предприятий МСП
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ИА Красная Весна 18:07
Общество
Лукашенко заявил о снижении случаев пневмонии в Минске
Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемической ситуации на фоне проведения парада в столице Белоруссии по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в Минске снизилось.
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Кувейт объявил о дополнительном сокращении нефтедобычи
Эль-Кувейт, 11 мая 2020, 20:14 — REGNUM Сокращение нефтедобычи ещё на 80 тысяч баррелей в сутки планирует Кувейт в июне, сообщает 11 мая KUNA.
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Территория новостей 09:45
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Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
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Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар.
Тарантас Ньюс 04:34
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С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
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Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн
Piter.tv 04:55
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В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
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Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России
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Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram.
Известия 13:52
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При пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли пациенты
Пожар в больнице Святого Георгия на Северном проспекте привел к гибели нескольких пациентов.
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Фигурное катание
Арутюнян не понимает, почему люди принялись критиковать Трусову
Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.
RT на русском 09:08
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Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
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Интерфакс 08:14
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми
В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.
Взгляд.ру вчера в 10:06
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
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Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
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Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями
Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия 12:30
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания
Головной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" вышел в море на контрольные испытания перед включением в состав ВМФ России, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Климатолог предупредил россиян о разрушительных природных катаклизмах
Этим летом в России участятся природные катаклизмы.
РИА Новости 18:37
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Слишком долго: Новый iPhone SE заряжается за 2,5 часа
Выпущенный в текущем году новый iPhone SE уже привлек пользователей благодаря относительно бюджетной для «яблочных» устройств цене, а также производительной начинке.
RuNews24.ru 12:43
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09