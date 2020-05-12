Как в сделке появился банк «Роснефти» Forbes со ссылкой на источник сообщает, как эта ситуация была описана потенциальным покупателям «Ведомостей»: кредит «Аркану» на покупку акций БНМ в 2016 г. через компанию-прокладку выдал Газпромбанк.

с чего всё началось

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).

Политика В Совете Федерации оценили новую стратегию безопасности Польши Ностальгической болью, вызванной Россией, является новая стратегия национальной безопасности Польши, заявил член Совфеда Владимир Джабаров 12 мая в интервью RT.

Общество Лукашенко заявил о снижении случаев пневмонии в Минске Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемической ситуации на фоне проведения парада в столице Белоруссии по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в Минске снизилось.

Энергетика Кувейт объявил о дополнительном сокращении нефтедобычи Эль-Кувейт, 11 мая 2020, 20:14 — REGNUM Сокращение нефтедобычи ещё на 80 тысяч баррелей в сутки планирует Кувейт в июне, сообщает 11 мая KUNA. 108

Авто Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар. 19

Общество Особое мнение: Артемий Троицкий Т. Фельгенгауэр ― Походя и "Коммерсанту" досталось. А. Троицкий ― Нет, это я говорю как есть.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. 14

Общество Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. 336

Фигурное катание Арутюнян не понимает, почему люди принялись критиковать Трусову Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 349

Общество Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля. 37

Футбол Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей «Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.

Общество Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии. 22

Армия и оружие Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания Головной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" вышел в море на контрольные испытания перед включением в состав ВМФ России, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Гаджеты Слишком долго: Новый iPhone SE заряжается за 2,5 часа Выпущенный в текущем году новый iPhone SE уже привлек пользователей благодаря относительно бюджетной для «яблочных» устройств цене, а также производительной начинке.