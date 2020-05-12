Экономика

РБКРБККрупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

СМИ узнали о роли «Роснефти» в покупке «Ведомостей»

Компания03:24

СМИ: банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

Дождь04:43

«Ведомости», «Медуза», Forbes и The Bell выяснили, что банк «Роснефти» — крупнейший кредитор владельца «Ведомостей»

Эхо Москвы04:09

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

РБК05:43

Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

Ведомости02:15

«Они всегда хотели съесть «Ведомости»: кто, как и зачем поставил ловушку для ведущей деловой газеты страны

Forbes02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Футбол

Симеоне — Клоппу: «Футбол похож на бокс — нужно знать, когда атаковать»

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о словах наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который осудил стиль игры мадридцев в их очном противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой в четвертьфинал вышли "матрасники".
Soccer.ru 05:54
Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru 04:03
258
Авто

В России в апреле рекордно упали продажи легковых автомобилей

Москва, 12 мая 2020, 13:37 — REGNUM По итогам апреля 2020 года в России было продано 38 922 авто — на 72,4% меньше, чем в апреле 2019 года.
REGNUM 06:37
34
Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
REGNUM 06:00
32
Происшествия

В кабинете мэра Инты в Коми проводятся следственные действия

Сотрудники СК РФ по Республике Коми и регионального УФСБ проводят следственные действия в кабинете руководителя администрации города Инты Ларисы Титовец.
ТАСС 05:41
2
Общество

В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия

Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
REGNUM 06:29
40
Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
356
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области

В городе Кимры Тверской области предотвращен теракт. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Федеральной службе безопасности России.
Известия 06:44
11
Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
169
Автоспорт

Себастьян Феттель покинет «Феррари» в конце 2020 года

Немецкий гонщик выступает за «Феррари» с 2015 года и его действующий контракт с командой рассчитан до конца 2020 года — стороны, обсудив возможности дальнейшего сотрудничества, приняли решение прекратить совместную работу.
Коммерсантъ 04:54
Игры

Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский

Игромания.ру вчера в 13:28
Общество

Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
1K
Здоровье

В Роспотребнадзоре не исключают, что на Алтае введут перчаточный режим

"Все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация на территории края и будет ли необходимость ужесточать те меры, которые действуют сейчас", – заявила заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина на онлайн-конференции 12 мая.
Толк 04:35
20
Шоу-бизнес

Тремя подбородками шокировала поклонников Анна Семенович

Live24 вчера в 04:59
13
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,4K
Политика

Саакашвили призвал США к реформам на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный на пост главы Национального комитета реформ, призвал американское посольство и Агенство по международному развитию (USAID) к более тесному сотрудничеству в проведении реформ на Украине.
Lenta.ru 06:33
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
1,6K
Общество

Сооснователь Lamoda станет исполнительным директором «Магнита»

Новым исполнительным директором сети супермаркетов «Магнита» станет Флориан Янсен — один из основателей онлайн-ритейлера Lamoda.
Adindex.ru 03:51
2
Футбол

Игрок «Реала» Йович едва выжил после падения со стены дома

Как сообщил источник, близкий к семье футболиста, Йович каким-то образом упал с большой высоты, а именно - со стены своего дома.
Газета.Ru 02:14
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
4
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом переболели 18 детей

В Саратовской области выздоровели 18 детей, зараженных коронавирусом.
Регион 64 06:21
Общество

Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах для семей с детьми

Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Вести Татарстан вчера в 10:35
2K
Здоровье

В Коми выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

Республика Коми, где за сутки выявлено 20 новых заразившихся коронавирусом, занимает 42-е место среди регионов России по количеству подтвержденных случаев этой инфекции, сообщают региональные власти.
РИА Новости 10 мая в 08:12
88
Происшествия

В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш

Нефтепродукты попали в Иртыш в Омске в результате опрокидывания судна, группа спасателей ликвидирует последствия, сообщили РИА Новости во вторник в аварийно-спасательном отряде "Днепр".
РИА Новости 06:53
2
Общество

Бизнес просит разрешить турпоездки по России с 1 июня

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) попросили власти разрешить туристические поездки между регионами страны с 1 июня 2020 года, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:01
22
Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
148
Происшествия

Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

Известия 05:35
Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Газета.Ru 03:09
304
Происшествия

В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских

Российская газета 02:59
290
Музыка

«Евровидение-2020» состоится 12 мая в режиме онлайн

Изначально планировалось, что 12 мая пройдет первый полуфинал "Евровидения-2020", поэтому видео с песнями конкурсантов покажут в том порядке, в котором они должны были выходить на сцену.
NewInform 06:00
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Всероссийский банк развития регионов
Банк
Российский универсальный банк. Генеральная лицензия № 3287.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное