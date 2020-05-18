Общество
News.ruКрупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына
Топ-менеджер является сыном известного писателя Александра Солженицына. Его предшественник — Владимир Рашевский, возглавлявший СУЭК с 2004 года, сохранит место в совете директоров компании, а также войдёт в состав совдира «Еврохима», пишет РИА Новости.
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Здоровье
В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность
Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РИА Новости 00:58
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо срочно звонить в скорую помощь.
Аргументы и Факты вчера в 22:15
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
Политика
Поклонская предложила Киеву спросить у украинцев мнение про Крым
РИА Новости вчера в 22:44
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Музыка
Полина Гагарина станцевала с «Пухляшом» из клипа Little Big
Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big.
Дни24 вчера в 05:38
Наука
Ученые: человечество стремительно глупеет из-за развития технологий
Как утверждают ученые, динамичное развитие высоких технологий ведет к весьма негативным последствиям для человечества.
Актуальные Новости вчера в 21:09
Общество
Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет
РИА Новости вчера в 23:43
Общество
В Роспотребнадзоре назвали условия открытия кинотеатров и спортзалов
Ранее специалисты Роспотребнадзора направили в субъекты РФ рекомендации для определения факторов, на основании которых можно постепенно отменять введенные ограничения.
Pravda.Ru вчера в 14:50
Происшествия
Сотрудники Росгвардии устроили гонки за беглецом в обсерваторе в Сочи
Телеканал РЕН ТВ поделился видео погони сотрудников Росгвардии за мужчиной в обсерваторе для помещенных на карантин в Сочи.
7 новостей 00:56
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
Предварительный прогноз на первый летний месяц вполне благоприятный, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Фигурное катание
Загитова показала подарки на 18-летие
Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ вчера в 01:15
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Обнаженная Хайди Клум похвасталась своей фигурой в 46 лет
Немецкая актриса и супермодель Хайди Клум поделилась серией пикантных фотографий с прошедших выходных, которые она весело провела со своим супругом.
Слово и Дело вчера в 12:39
Энергетика
Цены на российскую нефть взлетели
Российская нефть Urals взлетела в цене в Европе выше 30 долларов за баррель впервые с марта 2020 года.
Lenta.ru вчера в 12:03
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota представила новое поколение модели Venza.
Тарантас Ньюс 00:41
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
В сюжете немецкого телеканала MDR, рассказывающем об отношениях ГДР и СССР, советские военные, базировавшиеся в восточной Германии, были названы «оккупантами».
Известия 00:43
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
РИА Новости вчера в 14:05
Энергетика
Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК вчера в 22:15
Здоровье
Две россиянки старше 100 лет вылечились от коронавируса
Двух россиянок старше 100 лет выписали из городской клинической больницы №52 в Москве после выздоровления от коронавируса.
Lenta.ru 01:20
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
Общество
Бурков сообщил, когда в Омске отменят режим самоизоляции
Напомним, режим самоизоляции действует в Омском регионе до 24 мая. Гражданам запрещено покидать места жительства без особой необходимости.
Город55.ру 00:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу
Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 мая
Всего в стране от COVID-19 умерли 2722 человека (91 за сутки), выздоровели с начала эпидемии более 67 тыс. человек.
РБК 01:10
Общество
Биолог спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса
Что же касается России, то у нас эпидемия может закончиться в августе.
Российская газета 00:44
Путешествия
На Урале туристы нашли гигантскую пирамиду больше, чем пирамида Хеопса
Исследователи обнаружили на Урале гигантскую пирамиду размерами в несколько раз больше пирамиды Хеопса.
РЕН ТВ вчера в 19:51
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20