Общество
News.ruКрупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына
Топ-менеджер является сыном известного писателя Александра Солженицына. Его предшественник — Владимир Рашевский, возглавлявший СУЭК с 2004 года, сохранит место в совете директоров компании, а также войдёт в состав совдира «Еврохима», пишет РИА Новости.
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Автоспорт
Баттон: Если Бинотто искал пай-мальчика, он взял не того
По мнению многих, Ferrari предпочла заключить контракт на 2021 год с Карлосом Сайнсом не только как с быстрым пилотом, но и как с гонщиком, который вряд ли создаст серьезную угрозу позициям нового лидера команды – Шарля Леклера.
Motorsport.com Россия вчера в 13:01
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии госпитализированного отца
Rambler News Service вчера в 15:41
Общество
Биолог спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса
Что же касается России, то у нас эпидемия может закончиться в августе.
Российская газета 00:44
Политика
Путин призвал дагестанцев отмечать Ураза-байрам дома
Президент РФ Владимир Путин попросил мусульман отмечать Ураза-Байрам дома, чтобы избежать распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 07:37
Экономика
Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
РИА Новости вчера в 10:26
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
Общество
В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких граждан
Органы исполнительной власти региона должны будут составить 14-дневный план по проведению мероприятий за соблюдением на территории Волгоградской области режима повышенной готовности и правил поведения в общественных местах.
Высота 102 вчера в 08:18
Здоровье
В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Экономика
ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%
Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад.
Газета.Ru 02:03
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44
Космос
NASA представило международные правила по освоению Луны
NASA опубликовало соглашение Artemis Accords о добыче полезных ископаемых на Луне.
Дождь 17 мая в 11:44
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Здоровье
Назван редкий ведущий к смерти молодых людей симптом коронавируса
Для молодых пациентов первым и последним симптомом коронавируса может стать инсульт, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Известия 17 мая в 23:11
Здоровье
В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет
RT на русском 01:41
Кино
Режиссер «Шазама!» снял новый короткометражный хоррор
OvideO.ru вчера в 14:18
Авто
Какие автомобили россияне покупают во время кризиса
На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru вчера в 16:01
Общество
Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:32
Космос
Грязевые потоки на Марсе оказались похожи на земные потоки лавы
Грязевые потоки на Марсе ведут себя аналогично некоторым потокам лавы на Земле, сообщается в статье в Nature Geoscience.
N+1 вчера в 13:33
Экономика
Рынку камер обеспечат камерность
Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Футбол
Владелец «Удинезе»: «Бундеслига начала наихудшим образом»
Владелец "Удинезе" Джампаоло Поццо выразил мнение, что первый тур чемпионата Германии после возобновления сезона прошёл неудачно.
Soccer.ru вчера в 20:13
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции
Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Общество
Учёные назвали ускоряющие старение продукты
Учёные из испанского Университета Наварры назвали продукты, которые ускоряют старение.
Газета Кемерова вчера в 23:06
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02