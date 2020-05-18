Общество

News.ruNews.ruКрупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына

Топ-менеджер является сыном известного писателя Александра Солженицына. Его предшественник — Владимир Рашевский, возглавлявший СУЭК с 2004 года, сохранит место в совете директоров компании, а также войдёт в состав совдира «Еврохима», пишет РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать271

Подробнее о событии

Сменился руководитель ведущей угольной компании в России

Интерфаксвчера в 07:16

Сын Солженицына возглавит крупнейшую угольную компанию России

Forbesвчера в 08:19

СУЭК поручили энергетику

Коммерсантъвчера в 08:05

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Московский Комсомолецвчера в 07:16

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России

РИА Новостивчера в 09:26

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

РБКвчера в 06:40

Владимир Рашевский покинет пост главы СУЭК

ТАССвчера в 06:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Автоспорт

Баттон: Если Бинотто искал пай-мальчика, он взял не того

По мнению многих, Ferrari предпочла заключить контракт на 2021 год с Карлосом Сайнсом не только как с быстрым пилотом, но и как с гонщиком, который вряд ли создаст серьезную угрозу позициям нового лидера команды – Шарля Леклера.
Motorsport.com Россия вчера в 13:01
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
425
Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии госпитализированного отца

Rambler News Service вчера в 15:41
127
Общество

Биолог спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса

Что же касается России, то у нас эпидемия может закончиться в августе.
Российская газета 00:44
155
Политика

Путин призвал дагестанцев отмечать Ураза-байрам дома

Президент РФ Владимир Путин попросил мусульман отмечать Ураза-Байрам дома, чтобы избежать распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 07:37
74
Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости вчера в 10:26
31
Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
458
Общество

В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких граждан

Органы исполнительной власти региона должны будут составить 14-дневный план по проведению мероприятий за соблюдением на территории Волгоградской области режима повышенной готовности и правил поведения в общественных местах.
Высота 102 вчера в 08:18
148
Здоровье

В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост

Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
137
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
1,6K
Экономика

ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад.
Газета.Ru 02:03
57
Общество

Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 01:18
1K
Общество

В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях

Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44
428
Космос

NASA представило международные правила по освоению Луны

NASA опубликовало соглашение Artemis Accords о добыче полезных ископаемых на Луне.
Дождь 17 мая в 11:44
193
Авто

Компания Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения

Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
14
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
568
Здоровье

Назван редкий ведущий к смерти молодых людей симптом коронавируса

Для молодых пациентов первым и последним симптомом коронавируса может стать инсульт, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Известия 17 мая в 23:11
188
Здоровье

В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет

RT на русском 01:41
8
Кино

Режиссер «Шазама!» снял новый короткометражный хоррор

OvideO.ru вчера в 14:18
Авто

Какие автомобили россияне покупают во время кризиса

На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru вчера в 16:01
25
Общество

Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:32
24
Космос

Грязевые потоки на Марсе оказались похожи на земные потоки лавы

Грязевые потоки на Марсе ведут себя аналогично некоторым потокам лавы на Земле, сообщается в статье в Nature Geoscience.
N+1 вчера в 13:33
Экономика

Рынку камер обеспечат камерность

Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Футбол

Владелец «Удинезе»: «Бундеслига начала наихудшим образом»

Владелец "Удинезе" Джампаоло Поццо выразил мнение, что первый тур чемпионата Германии после возобновления сезона прошёл неудачно.
Soccer.ru вчера в 20:13
1
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
129
Общество

Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции

Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
15
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
289
Общество

Учёные назвали ускоряющие старение продукты

Учёные из испанского Университета Наварры назвали продукты, которые ускоряют старение.
Газета Кемерова вчера в 23:06
3
Происшествия

В Омской области подросток погиб после удара молнии

ТАСС 00:59
Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Солженицын
Русский писатель
Русский писатель, драматург, эссеист-публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Основные сочинения - «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное