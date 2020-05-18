Общество
News.ruКрупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына
Топ-менеджер является сыном известного писателя Александра Солженицына. Его предшественник — Владимир Рашевский, возглавлявший СУЭК с 2004 года, сохранит место в совете директоров компании, а также войдёт в состав совдира «Еврохима», пишет РИА Новости.
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Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
Общество
Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции
РИАМО вчера в 13:34
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
Фигурное катание
Загитова показала подарки на 18-летие
Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ вчера в 01:15
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о своем «увольнении» с НТВ
В своем аккаунте Instagram теледива прокомментировала слухи о собственном увольнении и уходе с канала.
Sunmag.me вчера в 09:51
Здоровье
В Волгоградской области идет поэтапное смягчение режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая, но в регионе идет поэтапное смягчение ограничительных мер.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 03:51
Экономика
Nasdaq хочет ввести минимальный размер для IPO
Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, вводит минимальный размер для первичных размещений.
Вести.Ru вчера в 23:41
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Политика
США отправят в Россию аппараты ИВЛ
США отправят в России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Белый дом, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 14:51
Происшествия
Mercedes протаранил «ГАЗель» в Петербурге
На улице Маршала Захарова у дома 12 корпус 2 водитель, управляя автомобилем Mercedes С180, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на припаркованный автомобиль «ГАЗель».
Петербургский дневник вчера в 17:58
Общество
Котяков назвал максимальную сумму, которую могут получить семьи с детьми
Меры, которые принимает правительство, направлены на поддержку семей с детьми, те, у кого есть двое несовершеннолетних в возрасте от двух до семи лет, могут рассчитывать более чем на 100 тысяч рублей при потере работы одним из кормильцев, заявил глава Минтруда Антон Котяков в эфире программы "Познер" на "Первом канале".
РИА Новости вчера в 18:15
Общество
В Пермском крае изменили правила режима самоизоляции
В понедельник, 18 мая, на заседании оперативного штаба власти региона приняли корректировки в указ губернатора о режиме самоизоляции.
Infox.ru вчера в 14:58
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Футбол
«Со „Спартаком“ хочется посоревноваться». Юран о «Химках» в РПЛ
Sports.ru вчера в 22:15
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет
РИА Новости вчера в 23:43
Авто
Сотрудники Nissan выстраиваются в очередь за увольнением
Первыми о сокращении сотрудников заговорили руководители завода Nissan, расположенного в Санкт-Петербурге.
Car.ru 00:44
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат вчера в 07:20
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
Экономика
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости вчера в 11:46
Здоровье
В пермском Минздраве объяснили лимит на тесты на коронавирус
Временной мерой назвали ограничение пермских больниц по числу ежедневно проводимых тестов на COVID-19 чиновники регионального минздрава, 18 мая сообщает РБК.Пермь.
ИА Красная Весна вчера в 16:45
Общество
В России изменен порядок выплаты накопительной части пенсии
Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, в России более 98 процентов граждан, выходящие на пенсию, получают ее накопительную часть единовременно.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 07:14
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 17:27
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия вчера в 08:49
Здоровье
В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность
Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РИА Новости 00:58
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11