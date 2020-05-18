Топ-менеджер является сыном известного писателя Александра Солженицына. Его предшественник — Владимир Рашевский, возглавлявший СУЭК с 2004 года, сохранит место в совете директоров компании, а также войдёт в состав совдира «Еврохима», пишет РИА Новости.

Экономика Россиянам дали советы по избавлению от долгов Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. 484

Фигурное катание Загитова показала подарки на 18-летие Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет. 4

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 79

Здоровье В Волгоградской области идет поэтапное смягчение режима самоизоляции Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая, но в регионе идет поэтапное смягчение ограничительных мер. 39

Экономика Nasdaq хочет ввести минимальный размер для IPO Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, вводит минимальный размер для первичных размещений.

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования «Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая. 117

Политика США отправят в Россию аппараты ИВЛ США отправят в России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Белый дом, передает РИА Новости. 267

Происшествия Mercedes протаранил «ГАЗель» в Петербурге На улице Маршала Захарова у дома 12 корпус 2 водитель, управляя автомобилем Mercedes С180, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на припаркованный автомобиль «ГАЗель».

Общество Котяков назвал максимальную сумму, которую могут получить семьи с детьми Меры, которые принимает правительство, направлены на поддержку семей с детьми, те, у кого есть двое несовершеннолетних в возрасте от двух до семи лет, могут рассчитывать более чем на 100 тысяч рублей при потере работы одним из кормильцев, заявил глава Минтруда Антон Котяков в эфире программы "Познер" на "Первом канале". 27

Общество В Пермском крае изменили правила режима самоизоляции В понедельник, 18 мая, на заседании оперативного штаба власти региона приняли корректировки в указ губернатора о режиме самоизоляции. 24

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 271

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 272

Авто Сотрудники Nissan выстраиваются в очередь за увольнением Первыми о сокращении сотрудников заговорили руководители завода Nissan, расположенного в Санкт-Петербурге.

Экономика Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач. 31

Происшествия В Костромской области нашли тело профессора из Москвы Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. 34

Здоровье В пермском Минздраве объяснили лимит на тесты на коронавирус Временной мерой назвали ограничение пермских больниц по числу ежедневно проводимых тестов на COVID-19 чиновники регионального минздрава, 18 мая сообщает РБК.Пермь. 5

Общество В России изменен порядок выплаты накопительной части пенсии Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, в России более 98 процентов граждан, выходящие на пенсию, получают ее накопительную часть единовременно. 3,7K

Политика СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс". 4