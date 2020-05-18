Общество

News.ruNews.ruКрупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына

Топ-менеджер является сыном известного писателя Александра Солженицына. Его предшественник — Владимир Рашевский, возглавлявший СУЭК с 2004 года, сохранит место в совете директоров компании, а также войдёт в состав совдира «Еврохима», пишет РИА Новости.
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Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Московский Комсомолецвчера в 07:16

Сын Солженицына возглавит крупнейшую угольную компанию России

Forbesвчера в 08:19

СУЭК поручили энергетику

Коммерсантъвчера в 08:05

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России

РИА Новостивчера в 09:26

Сменился руководитель ведущей угольной компании в России

Интерфаксвчера в 07:16

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

РБКвчера в 06:40

Владимир Рашевский покинет пост главы СУЭК

ТАССвчера в 06:40
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Общество

Хабиб Нурмагомедов сообщил, что состояние его отца очень тяжелое

АиФ Дагестан вчера в 16:53
130
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
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Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
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Музыка

Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
194
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о своем «увольнении» с НТВ

В своем аккаунте Instagram теледива прокомментировала слухи о собственном увольнении и уходе с канала.
Sunmag.me вчера в 09:51
9
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Происшествия

Экс-начальник отдела МВД по Алданскому району предстанет перед судом

Следствием и судом установлено, что в период с 2014 по 2017 годы Осадчий давал незаконные указания начальнику ИВС Отдела МВД России по Алданскому району о предоставлении привлекающимся к уголовной ответственности лицам, в том числе ранее осужденным, привилегированных условий содержания.
Якутия Daily 02:03
Политика

Матвиенко назвала число переболевших коронавирусом сенаторов

Матвиенко не назвала точное число сотрудников аппарата, переболевших COVID-19, однако подчеркнула, что большинство больничных уже закрыты.
РБК 02:36
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Религия

Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией

Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями.
Югополис вчера в 11:20
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил

МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы.
РБК 02:32
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Здоровье

Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса

Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 02:40
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Общество

В Нидерландах по «делу ЮКОСа» арестованы российские бренды водки

Права на известные российские водочные бренды, «Столичная» и «Московская», в странах Бенилюкс были арестованы в Нидерландах по требованию бывших акционеров ЮКОСа, сообщает в понедельник агентство Reuters.
РАПСИ вчера в 08:21
2,1K
Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском вчера в 14:09
1,2K
Энергетика

Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
514
Происшествия

В Омской области подросток погиб после удара молнии

ТАСС 00:59
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Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
РИА Новости 02:53
264
Общество

Бурков: режим самоизоляции в Омской области продлят

Сегодняшнюю пресс-конференцию Александр Бурков начал с обсуждения вопроса о том, когда в регионе снимут режим самоизоляции.
Om1.ru 00:15
20
Здоровье

В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет

Из московской больницы после лечения от коронавирусной инфекции выписали двух пациенток старше 100 лет, сообщили в столичном Депздраве.
RT на русском 01:41
8
Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
1K
Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online вчера в 08:19
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Политика

Путин призвал дагестанцев отмечать Ураза-байрам дома

Президент РФ Владимир Путин попросил мусульман отмечать Ураза-Байрам дома, чтобы избежать распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 07:37
84
Экономика

Стали известны возможные новые нормы закона об аренде торгцентров

Если арендодатель отказывается снижать плату за аренду по просьбе арендатора, то последний вправе разорвать договор в одностороннем порядке, говорится в подготовленной ко второму чтению версии законопроекта об одностороннем расторжении договоров аренды в коммерческих помещениях, говорится в документе с поправками, копия которого есть в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:09
16
Фигурное катание

Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения

Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат 02:17
4
Общество

Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза

Отказ Германии вывести газопровод «Северный поток-2» из-под директивы ЕС будет обжалован компанией Nord Stream 2. Об этом намерении заявили в руководстве предприятия-оператора, где не согласны с позицией Федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA).
ToDay News Ufa вчера в 16:22
54
Происшествия

Напавшего на ярославца медведя убили

REGNUM вчера в 23:15
192
Энергетика

Цены на российскую нефть взлетели

Российская нефть Urals взлетела в цене в Европе выше 30 долларов за баррель впервые с марта 2020 года.
Lenta.ru вчера в 12:03
341
Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
116
Происшествия

На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
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Александр Солженицын
Русский писатель
Русский писатель, драматург, эссеист-публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Основные сочинения - «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус».
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