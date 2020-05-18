Общество
News.ruКрупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына
Топ-менеджер является сыном известного писателя Александра Солженицына. Его предшественник — Владимир Рашевский, возглавлявший СУЭК с 2004 года, сохранит место в совете директоров компании, а также войдёт в состав совдира «Еврохима», пишет РИА Новости.
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Общество
Хабиб Нурмагомедов сообщил, что состояние его отца очень тяжелое
АиФ Дагестан вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о своем «увольнении» с НТВ
В своем аккаунте Instagram теледива прокомментировала слухи о собственном увольнении и уходе с канала.
Sunmag.me вчера в 09:51
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Происшествия
Экс-начальник отдела МВД по Алданскому району предстанет перед судом
Следствием и судом установлено, что в период с 2014 по 2017 годы Осадчий давал незаконные указания начальнику ИВС Отдела МВД России по Алданскому району о предоставлении привлекающимся к уголовной ответственности лицам, в том числе ранее осужденным, привилегированных условий содержания.
Якутия Daily 02:03
Политика
Матвиенко назвала число переболевших коронавирусом сенаторов
Матвиенко не назвала точное число сотрудников аппарата, переболевших COVID-19, однако подчеркнула, что большинство больничных уже закрыты.
РБК 02:36
Религия
Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией
Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями.
Югополис вчера в 11:20
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил
МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы.
РБК 02:32
Здоровье
Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса
Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 02:40
Общество
В Нидерландах по «делу ЮКОСа» арестованы российские бренды водки
Права на известные российские водочные бренды, «Столичная» и «Московская», в странах Бенилюкс были арестованы в Нидерландах по требованию бывших акционеров ЮКОСа, сообщает в понедельник агентство Reuters.
РАПСИ вчера в 08:21
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском вчера в 14:09
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
РИА Новости 02:53
Общество
Бурков: режим самоизоляции в Омской области продлят
Сегодняшнюю пресс-конференцию Александр Бурков начал с обсуждения вопроса о том, когда в регионе снимут режим самоизоляции.
Om1.ru 00:15
Здоровье
В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет
Из московской больницы после лечения от коронавирусной инфекции выписали двух пациенток старше 100 лет, сообщили в столичном Депздраве.
RT на русском 01:41
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Политика
Путин призвал дагестанцев отмечать Ураза-байрам дома
Президент РФ Владимир Путин попросил мусульман отмечать Ураза-Байрам дома, чтобы избежать распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 07:37
Экономика
Стали известны возможные новые нормы закона об аренде торгцентров
Если арендодатель отказывается снижать плату за аренду по просьбе арендатора, то последний вправе разорвать договор в одностороннем порядке, говорится в подготовленной ко второму чтению версии законопроекта об одностороннем расторжении договоров аренды в коммерческих помещениях, говорится в документе с поправками, копия которого есть в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:09
Фигурное катание
Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения
Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат 02:17
Общество
Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза
Отказ Германии вывести газопровод «Северный поток-2» из-под директивы ЕС будет обжалован компанией Nord Stream 2. Об этом намерении заявили в руководстве предприятия-оператора, где не согласны с позицией Федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA).
ToDay News Ufa вчера в 16:22
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
REGNUM вчера в 23:15
Энергетика
Цены на российскую нефть взлетели
Российская нефть Urals взлетела в цене в Европе выше 30 долларов за баррель впервые с марта 2020 года.
Lenta.ru вчера в 12:03
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами
На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57