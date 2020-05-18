Общество

АБНАБНКрупнейшую угольную компанию России возглавит сын Солженицына

В руководстве Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) произошли перестановки. С должности генерального компании ушел Владимир Рашевский, его сменил Степан Солженицын. Владимир Рашевский руководил СУЭК с 2004 года.
Читать в источнике
Комментировать226

Подробнее о событии

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России

РИА Новости09:26

Сын Солженицына возглавит крупнейшую угольную компанию России

Forbes08:19

Владимир Рашевский покинет пост главы СУЭК

ТАСС06:40

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Московский Комсомолец07:16

Сменился руководитель ведущей угольной компании в России

Интерфакс07:16

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

РБК06:40

СУЭК поручили энергетику

Коммерсантъ08:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
1,7K
Общество

Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая

В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
231
Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
65
Общество

Испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах могут стартовать в июле

Испытания вакцины от коронавируса с привлечением добровольцев могут начаться в России в июле.
News.ru 09:23
13
Футбол

Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»

Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском вчера в 02:40
Происшествия

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
42
Политика

Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Дагестане непростой.
Известия 08:31
1,3K
Авто

В РФ начались продажи нового Volkswagen Polo

REGNUM 08:01
67
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
1,8K
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
745
Общество

Коронавирусом заболели шесть депутатов Госдумы

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, 18 мая разговаривал по телефону с депутатом Оксаной Пушкиной, которая заболела коронавирусом.
Псковское агентство информации 10:02
39
Футбол

Итальянская Серия А не возобновится 13 июня

Возобновление чемпионата Италии по футболу вновь откладывается. Серия А не сможет взять старт 13 июня, как предполагалась ранее.
Bookmaker-ratings.ru 10:55
Футбол

Клопп заявил, что лишить «Ливерпуль» титула было бы несправедливо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о возможности досрочной остановки сезона, при которой результаты всех команд будут аннулированы.
Sport24.ru 13:26
Финансы

Курс рубля на Московской бирже взлетел

Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля.
OAnews 04:22
243
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Lenta.ru 04:44
3
Здоровье

В Тульской области 470 медиков заражены коронавирусом

470 сотрудников медицинских учреждений Тульской области заражены коронавирусной инфекцией.
Тульская служба новостей 14:54
1
Шоу-бизнес

67-летняя Елена Степаненко поделилась архивным фото из своей молодости

Вокруг ТВ вчера в 12:10
Политика

Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
97
Происшествия

В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
26
Игры

К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

Игромания.ру 16 мая в 15:54
8
Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
54
Игры

Продажи Minecraft превысили 200 миллионов копий

CyberSport.ru 10:26
9
Общество

В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Москвы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к кровати.
РИА Новости 14:24
909
Происшествия

Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец

Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
15
Здоровье

Врачи курской БСМП написали открытое письмо губернатору

Права сотрудников БСМП в вопросах оплаты труда ущемлены не будут: после того, как стационар начнет работать с пациентами с COVID-19, установят все положенные стимулирующие доплаты.
Друг для друга (Курск) 10:50
14
Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

RT на русском 10:27
324
Общество

До конца мая россияне смогут увидеть МКС в небе невооруженным глазом

Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут невооруженным глазом увидеть в небе Международную космическую станцию.
НТВ вчера в 10:25
246
Общество

В Саратовской области вернули запрет на спорт и прогулки

Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
314
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
397
Шоу-бизнес

Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф

Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
RuNews24.ru 07:20
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Солженицын
Русский писатель
Русский писатель, драматург, эссеист-публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Основные сочинения - «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное