Происшествия

RT на русскомRT на русскомКрупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
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с чего всё началось
В Серпуховском районе Московской области ликвидирована нароклаборатория, в которой ежемесячно производилось около 1,5 т синтетических наркотиков, сообщила
 официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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