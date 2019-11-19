с чего всё началось

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

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