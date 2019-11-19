Происшествия
RT на русскомКрупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
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с чего всё началось
В Серпуховском районе Московской области ликвидирована нароклаборатория, в которой ежемесячно производилось около 1,5 т синтетических наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Коммерсантъ00:56
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