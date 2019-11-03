Финансы
RuNews24.ruКрупные банки массово снижают ставки по рублевым вкладам
Что касается банка «ФК Открытие», то с ноября нынешнего года доходность рублевых вкладов уменьшилась на 0,4-0,5%. Теперь максимальный показатель в рознице равен 6,55% годовых.
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Наука
Разработана генная терапия для борьбы со старением
МедиаПоток вчера в 12:17
Политика
Министр обороны Индии в ходе визита в Россию встретится с Шойгу
Посольство Индии сообщило, что индийский министр обороны Раджнат Сингх приедет в Россию с визитом, в рамках которого проведёт встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
RT на русском 04 ноября в 06:42
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Происшествия
Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане
Министерство внутренних дел Таджикистана опубликовало фотографии с места нападения боевиков на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе.
Lenta.ru 02:06
Происшествия
Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда
Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Финансы
Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет
Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.
РБК вчера в 22:00
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня вчера в 03:55
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной
Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях, не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.
ГЛАС.RU вчера в 04:50
Авто
Aston Martin представил первый мотоцикл
Компания Aston Martin впервые в своей истории решилась выпустить мотоцикл. «Первенца» назвали AMB 001 – от «Aston Martin Brough».
110km.ru 00:23
Происшествия
Полиция задержала одного из сбежавших пациентов психбольницы в Чите
Как сообщалось, в среду два пациента сбежали из краевой психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите, на их поиски по тревоге подняли личный состав полиции.
Интерфакс 01:57
Общество
Жителей Свердловской области предупреждают о снегопадах и гололёде
Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о снегопадах и гололёде .
Твой Континент 02:28
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
REGNUM вчера в 23:01
Политика
Зеленский назначил юриста из США своим внештатным советником
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака в качестве своего внештатного советника.
REGNUM 02:06
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Спорт
Устюгов рассказал, как Сундбю показательно использовал ингалятор
Российский лыжник Сергей Устюгов поделился мнением о норвежских коллегах, которые принимают противоастматические препараты.
Матч ТВ 00:47
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Политика
Форум молодёжных лидеров России и Казахстана открылся в Омске
Как сообщало ИА REGNUM, Омск 6−7 ноября принимает XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 02:39
Наука
Ночники повышают риск развития заболеваний сердца
МедиаПоток 04 ноября в 02:42
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Общество
В вузах и колледжах может появиться новый предмет
В рамках нового предмета предлагается изучать системы менеджмента качества и бережливого производства, управление процессами и цифровыми данными, а также основы культуры постоянного совершенствования.
РИА Новости 02:11
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Армия и оружие
Турция подтвердила задержание сестры аль-Багдади
ТАСС вчера в 05:28
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 14:59
Культура
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Общество
Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов.
Lenta.ru вчера в 15:08