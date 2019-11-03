Финансы
RuNews24.ruКрупные банки массово снижают ставки по рублевым вкладам
Что касается банка «ФК Открытие», то с ноября нынешнего года доходность рублевых вкладов уменьшилась на 0,4-0,5%. Теперь максимальный показатель в рознице равен 6,55% годовых.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:11, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на 22 миллиарда долларов
Как отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, у Киева есть претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов.
Sputnik Таджикистан вчера в 09:37
Происшествия
Саратовские подростки расплачивались за провинности убийствами прохожих
РИА «Новости» опубликовало материал о таинственной банде сельских подростков, которая 50 лет назад целый год держала в страхе жителей Саратовской области.
Регион 64 03:05
Технологии
Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем
HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.
Аргументы и Факты 02:28
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
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Ольга Бузова впервые заговорила о домашнем насилии
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Спорт
Звезда голландской гимнастики ван де Лер восемь лет снималась в порно
Бывшая звезда спортивной гимнастики из Голландии рассказала о том, как восемь лет снималась в фильмах для взрослых.
VSE42.RU вчера в 23:40
Футбол
Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины
Нева Спорт 03:02
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной
55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Life.ru 04 ноября в 07:22
Политика
Deutsche Welle признала, что вмешивалась во внутрироссийские дела
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что немецкая газета Deutsche Welle признала свое вмешательство во внутренние российские дела минувшим летом, освещая проходившие в Москве протесты.
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Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Культура
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
Полиция задержала одного из сбежавших пациентов психбольницы в Чите
Как сообщалось, в среду два пациента сбежали из краевой психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите, на их поиски по тревоге подняли личный состав полиции.
Интерфакс 01:57
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
Автоспорт
Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года
В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Чтобы избежать усугубления ситуации, врачи назвали первые симптомы онкологического заболевания печени, что поможет предотвратить плачевные последствия.
Актуальные Новости вчера в 10:54
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Политика
Путин уволил 10 генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении и назначении должностных лиц в системе СК РФ, МЧС, МВД.
Московский Комсомолец 04 ноября в 12:25
Экономика
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Религия
Приморская картинная галерея представила икону из своего собрания
По случаю приморская государственная картинная галерея представила икону из своего собрания.
Общественное телевидение Приморья 01:23
Гаджеты
В России появился сервис аренды смартфонов iPhone
Самым доступным смартфоном в аренду является iPhone 11. За него в месяц потребуется платить 3940 рублей.
Astera вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске
Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
78.ru 03 ноября в 10:40
Политика
Волкер подтвердил неприязнь Трампа к Украине
Глава американского государства Дональд Трамп не верил в то, что президент Украины Владимир Зеленский намерен бороться с коррупцией, сообщил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Взгляд.ру вчера в 18:31
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Гаджеты
Лиза Су пообещала чипы AMD Ryzen 4000 в начале 2020 года
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение APU Ryzen 4000 семейства Renoir запустят в начале следующего года.
Игромания.ру 04 ноября в 16:24
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Общество
В Омске стартовал российско-казахстанский форум
Сегодня, 6 ноября, в Омске состоялось открытие ХVІ Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана.
РИА ОмскИнформ 00:35
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42