Экономика
КоммерсантъКрупные банки могут начать оказывать госуслуги
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
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с чего всё началось
Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.Известиявчера в 17:01
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Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке
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