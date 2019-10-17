Экономика
КоммерсантъКрупные банки могут начать оказывать госуслуги
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
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с чего всё началось
Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.Известия16 октября в 17:01
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Эксперт прокомментировал эксперимент по оказанию населению госуслуг через банки
RT на русскомвчера в 13:59
Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке
Телеканал 360°16 октября в 17:49
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Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Хоккей
Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей
17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.
Газета.Ru вчера в 15:59
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru вчера в 17:54
Транспорт
Между Екатеринбургом и Пермью запустят скоростную «Ласточку»
Как сообщало ИА REGNUM, о запуске «Ласточки» между Екатеринбургом и Пермью ранее заявлял свердловский министр транспорта Василий Старков.
REGNUM вчера в 15:32
Происшествия
Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина
РИА Новости вчера в 23:10
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
Политика
Встреча Трампа с членами Конгресса закончилась скандалом
Вывод войск вызвал новую волну возмущений против главы Белого дома, а попытка объясниться с Конгрессом закончилась оскорблениями и скандалом.
ТВ Центр вчера в 04:48
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Sport24.ru вчера в 15:38
Политика
Появилось видео вылупления подаренного Путиным уникального кречета
Министерство природных ресурсов и экологии России выложило в фейсбуке видео вылупления камчатского кречета, которого президент России Владимир Путин подарил принцу Абу-Даби и королю Саудовской Аравии.
РИА Новости вчера в 20:02
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
РИА Новости вчера в 17:18
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Футбол
Агент Мельгарехо прокомментировал будущее игрока в «Спартаке»
Газета.Ru вчера в 23:39
Наука
Древнюю металлургическую печь раскопали на Алтае
Археологи Томска во время экспедиции сделали интересную находку на реке Куяхтанар в Республике Алтай - древний железоплавильный центр.
Алтайская правда вчера в 02:56
Происшествия
В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
Газета.Ru вчера в 23:02
Происшествия
В Новосибирске в туалете школы нашли мертвой школьницу
17 октября в Новосибирске в туалете школы микрорайона ОбьГЭС было найдено тело 15-летней школьницы.
МонаВиста вчера в 04:31
Происшествия
В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»
Газета.Ru вчера в 04:15
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Общество
Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России
Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России Температура воздуха может быть выше нормы в нескольких регионах.
MySLO.ru 16 октября в 08:36
Общество
NYT: в Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском вчера в 20:12
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов
В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 16 октября в 07:43
Кино
Звезда «Игры престолов» может сыграть главную роль в «Матрице 4»
Культуромания вчера в 06:07
Авто
Легендарная «Победа» может вернуться в модельный ряд ГАЗа
Народные новости вчера в 23:00
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича, основательница музея «Гараж» Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, сообщают зарубежные СМИ.
Ридус вчера в 15:24
Политика
Путин пообещал проверить итоги ликвидации последствий паводков
RT на русском 16 октября в 09:06
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко
REGNUM вчера в 15:45