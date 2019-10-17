Экономика

Lenta.ruLenta.ruКрупные российские банки начнут оказывать госуслуги

Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну. В ведомстве уточнили, что услуги будут оказываться бесплатно, большое внимание будет уделено защите персональных данных.
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут «Известия»

РИА Новости00:03

Крупные банки могут начать оказывать госуслуги

Коммерсантъвчера в 22:42

Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

Известиявчера в 17:59

«Известия»: банки могут начать оказывать госуслуги населению с 2020 года

ТАССвчера в 20:52

«Известия» узнали о намерении передать часть услуг из МФЦ в крупные банки

РБКвчера в 20:45

Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке

Телеканал 360°вчера в 17:49

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

RT на русскомвчера в 22:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 08:51, Вашингтон
Политика

Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit — выходу Британии из ЕС.
Lenta.ru 05:47
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Религия

В Москве собрался внеочередной Священный синод РПЦ

По словам Кирилла, синод был экстренно созван в связи с фактическим признанием ПЦУ Элладской православной церковью.
Газета.Ru 08:00
Футбол

В Англии был забит гол головой со своей половины поля

Невероятный гол головой со своей половины поля был забит защитником в матче региональной футбольной лиги Англии.
Sport24.ru вчера в 15:09
Транспорт

Генпрокуратура начала проверку из-за роста тарифов «Победы»

Генпрокуратура России начала проверку из-за информации о подорожании международных авиаперелетов компании "Победа", сообщил журналистам в четверг официальный представитель ведомства Александр Куренной.
ПРАЙМ 06:15
Политика

США помогли предотвратить теракты в России

Соединённые Штаты недавно предоставили России информацию о готовившихся терактах на российской территории.
RT на русском 08:26
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери

В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Политика

Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Происшествия

В Екатеринбурге пропавшая студентка ранее задерживалась полицией

REGNUM 00:54
Музыка

Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение-2020

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до отбора в стране на Евровидение-2020.
ФАН вчера в 10:00
Авто

Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию

Внедорожник японского автопроизводителя до конца этого года покинет рынок России, сообщили в пресс-службе марки.
РЕН ТВ 07:34
Футбол

Тедеско прокомментировал обилие травм в «Спартаке»

Главный тренер московского футбольного «Спартака» немец Доменико Тедеско рассказал, что его удивило в новой команде.
МК-Спорт 04:40
Политика

МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.
Коммерсантъ 04:23
Армия и оружие

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина

Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Экономика

Полную компенсацию советских вкладов откладывают еще на год

Вступление закона о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке откладывается еще на год.
Российская газета 05:07
Политика

Медведев попросил не засорять язык иностранными терминами

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами, у которых есть более понятные аналоги.
РИА Новости 06:25
Происшествия

Сына голливудского актера застрелили после убийства матери в США

ФАН 02:22
Политика

Песков заявил о продвинутом уровне интеграции России и Белоруссии

Уровень интеграции двух союзных государств — России и Белоруссии — находится на продвинутом уровне.
РБК 08:25
Экономика

В Минтрансе назвали условия для снижения цен на авиабилеты

Перед Минтрансом, по словам замминистра, поставлена задача «хотя бы стабилизировать» рост стоимости билетов на уровне инфляции.
Известия 08:30
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет

Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК 15 октября в 11:16
Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Общество

Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве

Ранее в четверг сообщалось, что к полудню в столице был побит температурный рекорд дня, установленный 17 октября 1990 года, и четверг стал самым теплым днем за последние 67 лет.
Интерфакс 07:33
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Кино

Зои Кравиц исполнит роль женщины-кошки в новом Бэтмене

Даже Холли Берри не удалось побить рекорд Мишель. Также на участие в новом Бэтмене утверждены Джеффри Райт и Джона Хилл.
Время Пресс 15 октября в 04:00
Технологии

В России впервые представлен боевой экспериментальный робот «Маркер»

На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:49
Армия и оружие

«Леопард-2» турецкой армии стал жертвой курдской ракеты

Жертвой запущенной курдами противотанковой управляемой ракеты как раз и стал «Леопард-2» в представленном ниже видео.
Военное обозрение 07:15
Политика

Макрон и Меркель приветствуют сдвиги в реализации Минских соглашений

Лидеры Франции и Германии приветствуют позитивные изменения в реализации Минских соглашений.
Украина.ру 01:34
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное