Экономика

RT на русскомRT на русскомС 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

«Проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих», — уточнил Шипов. С 2022 года такую практику могут начать внедрять по всей стране.
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с чего всё началось

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.
Известиявчера в 17:01

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«Известия»: банки могут начать оказывать госуслуги населению с 2020 года

ТАССвчера в 20:52

Крупные банки могут начать оказывать госуслуги со следующего года

Коммерсантъвчера в 22:42

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

RT на русскомвчера в 22:34

«Известия» узнали о намерении передать часть услуг из МФЦ в крупные банки

РБКвчера в 20:45

Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут «Известия»

РИА Новости00:03

Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке

Телеканал 360°вчера в 17:49

Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

Известиявчера в 17:59
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:49, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 23:46
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До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
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Lenta.ru вчера в 19:26
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Lenta.ru 15 октября в 12:43
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Кузнецов и Михеев забросили по шайбе в матче «Вашингтона» и «Торонто»

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В Кремле сообщили дату переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

В Кремле проинформировали о предстоящих переговорах главы российского государства Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Общество

В России упростили процесс взыскания долгов с дачников

В России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».
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РИА Новости вчера в 15:25
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УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020

Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
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Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на проблемные двигатели

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Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
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В Екатеринбурге решается вопрос об аресте убийц Ксении Каторгиной

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Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений

Пушилин считает, что Минские соглашения могут быть выполнены лишь «при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности».
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В Красноярском крае поймали сбежавшего из колонии поселения убийцу

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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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