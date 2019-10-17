Экономика

RT на русскомRT на русскомС 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

«Проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих», — уточнил Шипов. С 2022 года такую практику могут начать внедрять по всей стране.
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с чего всё началось

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

С 2020 года банки начнут предоставлять петербуржцам госуслуги

Gazeta.SPbвчера в 23:51

В Петербурге в 2020 году банки начнут оказывать госуслуги

АБНвчера в 23:12

Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

Известиявчера в 17:59

«Известия»: банки могут начать оказывать госуслуги населению с 2020 года

ТАССвчера в 20:52

«Известия» узнали о намерении передать часть услуг из МФЦ в крупные банки

РБКвчера в 20:45

Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке

Телеканал 360°вчера в 17:49

С 2020 года российские банки начнут оказывать госуслуги населению Петербурга

Невские Новостивчера в 23:01
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Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Политика

Зеленский назвал условие отвода войск из Донбасса

Дождь вчера в 08:09
Политика

Помощники Зеленского не смогли отличить Латвию от Литвы

В аккаунте президента был выложен пост с фотографиями с визита лидера в Латвию. Однако подпись гласила, что Зеленский был в Литве.
Газета.Ru вчера в 22:21
Недвижимость

Риелторы оценили влияние реновации на рынок аренды жилья в Москве

Сегодня в пятиэтажках, которые попали в список под реновацию, сдается около 3% от всего предложения арендных квартир в Москве.
РБК вчера в 06:38
Авто

Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
Новые автомобили вчера в 05:30
Киберспорт

Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends

Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru вчера в 03:50
Армия и оружие

Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии

Интерфакс вчера в 10:59
Общество

Ученые рассказали об опасности изменения климата для городов России

Повышение глобальной температуры из-за изменения климата усугубит загрязнение воздуха в городах России.
Известия вчера в 22:03
Футбол

В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City

В Москве будет создан новый футбольный клуб Moscow City.
ProstoProSport вчера в 17:20
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15 октября в 08:42
Кино

Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»

Звезда телесериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц получила роль Селины Кайл в новом «Бэмене» режиссера Мэтта Ривза и сыграет вместе с Робертом Паттинсоном.
Телеканал 360° 14 октября в 20:19
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
Известия вчера в 21:00
Космос

Бывший ученый NASA заявил о наличии следов жизни на Марсе

Реальное время 14 октября в 19:31
Политика

Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»

Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 20:22
Экономика

Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия.
Газета.Ru вчера в 21:26
Наука

Скорости смешивающихся потоков газа измерили в 3D

Исследователи из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне измерили скорости смешивающихся потоков газа в разных проекциях.
Индикатор вчера в 11:38
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Происшествия

Убийца сбежал из колонии-поселения в Красноярском крае

Как уточняется в сообщении, на территории колонии-поселения осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации.
Евразия Daily вчера в 01:45
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

RT на русском вчера в 10:09
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

Вести.Ru вчера в 10:14
Экономика

Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем

Согласно расчетам Минздрава, в 2014–2017 годах более половины потребления крепкого алкоголя было незарегистрированным.
РБК вчера в 17:00
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv 15 октября в 07:45
Происшествия

В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья

РИА Новости вчера в 14:01
Политика

Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Перенесшей операцию Заворотнюк стало лучше

Анастасии Заворотнюк сделали операцию, и теперь ей стало намного лучше, сообщают близкие актрисы.
Утро.ru вчера в 01:35
Происшествия

Легковушка попала под поезд на Сахалине

REGNUM вчера в 22:19
Общество

В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 22:25
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
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