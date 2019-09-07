Финансы
BFM.ruЦБ ставку снизил, банки — пока нет
Ведущие российские банки пока не планируют снижать ставки по своим накопительным и кредитным продуктам вслед за решением ЦБ. Большинство опрошенных РБК игроков из топ-30 утверждают, что в ближайшее время не намерены пересматривать условия по вкладам или кредитам. Многие из них сделали это заранее.
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В крупных российских банках рассказали, будут ли снижать ставки вслед за ЦБ
БИЗНЕС Onlineвчера в 05:12
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Газета.Ru 02:58
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