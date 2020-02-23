Финансы
EastRussiaКрупные банки снижают ставки по вкладам
После очередного понижения ключевой ставки Центробанком крупнейшие российские банки начали снижать ставки по вкладам. У половины из них максимальная доходность упала до 5,5%, у четверти – до 5%. Как пишут «Ведомости», речь идет о рублевых розничных вкладах.
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с чего всё началось
Ставки рублевых вкладов продолжают неумолимо падать. После очередного сокращения Центробанком ключевой ставки с 10 февраля на четверть процентного пункта (п. п.) до 6% годовых розничные банки массово принялись снижать ставки рублевых вкладов.Ведомости02:41
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