Экономика
Российская газетаКрупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны
Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды. Напомним, в апреле из-за коронавируса и замедления темпов промышленного производства по всему миру снизился спрос на "черное золото".
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Американские юристы заподозрили крупнейшие банки страны в бойкоте нефтегазового сектора США
Эхо Москвывчера в 03:04
Крупные банки США «под давлением зеленых» отказываются кредитовать американские нефтегазовые компании
Комсомольская правда14 июля в 19:57
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Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
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Коммерсантъ вчера в 23:24
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Автор YouTube-канала Michael ReznoR опубликовал видео, в котором показана Diablo II: Lord of Destruction с частотой кадров 60 FPS и в разрешении 4К.
CyberSport.ru вчера в 17:22
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NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США
По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР.
ТАСС вчера в 20:47
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Коммерсантъ вчера в 13:21
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Газета.Ru вчера в 11:35
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В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
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Kia начала производить в России новую модель K5
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Политика
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В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
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Общество
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Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com вчера в 01:07
Шоу-бизнес
Мать Бритни Спирс претендует на ее деньги и собственность
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Дни24 вчера в 12:09
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Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус
«Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — объяснила она.
Lenta.ru вчера в 23:34
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Выговор за проведенную работу по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Ташкенте и Ташкентской области объявил министру здравоохранения Узбекистана Алишеру Шадманову и хокиму (главе) города Джахонгиру Артыкходжаеву президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает 15 июля пресс-служба главы государства.
ИА Красная Весна вчера в 20:20
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Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1000 «старых» рублей заменилась 1 «новым».
МОЁ! Оnline Воронеж 00:28
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
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Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Газета.Ru 14 июля в 07:16
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
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Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
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Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
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У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
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В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США
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