Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды. Напомним, в апреле из-за коронавируса и замедления темпов промышленного производства по всему миру снизился спрос на "черное золото".

Футбол «Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью «Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.

Общество Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля. 8

Футбол Тренер «Оренбурга» после вылета из РПЛ предложил расширить лигу Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов, чья команда вылетела из РПЛ, после разгромного поражения от «Зенита» (1:4) предложил расширить чемпионат России.

Общество Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло». 80

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 77

Технологии Видеоблогер показал, как выглядит Diablo II в 4К при 60 FPS Автор YouTube-канала Michael ReznoR опубликовал видео, в котором показана Diablo II: Lord of Destruction с частотой кадров 60 FPS и в разрешении 4К.

Политика NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР. 13

Авто Kia начала производить в России новую модель K5 Южнокорейская компания КИА наладила производство своих новых моделей К5 в России. Об этом сообщает официальный сайт «mymsk.onlin». 45

Политика В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. 511

Общество ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж» Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены. 417

Здоровье Президент Узбекистана объявил выговор главам Минздрава и города Ташкента Выговор за проведенную работу по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Ташкенте и Ташкентской области объявил министру здравоохранения Узбекистана Алишеру Шадманову и хокиму (главе) города Джахонгиру Артыкходжаеву президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает 15 июля пресс-служба главы государства.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1000 «старых» рублей заменилась 1 «новым». 6,2K

Армия и оружие Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.

Политика Президент Польши оценил звонок российских пранкеров Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой. 792

Шоу-бизнес Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ. 18

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 244