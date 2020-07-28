Отток $602,4 млн с депозитов в иностранной валюте в июне пережили семь из 11 системно значимых игроков, оценил по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

с чего всё началось

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание.

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках

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