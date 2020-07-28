В апреле—июне с валютных депозитов клиенты сняли чуть больше $2 млрд, а на текущие счета за те же три месяца поступило $1,9 млрд, оценил аналитик банка БКФ.

с чего всё началось

В июне отток средств с депозитов крупнейших российских банков в иностранной валюте превысил 600 млн долларов. Об этом со ссылкой на данные отчетности кредитных организаций на 1 июля пишет РБК. Такая сумма "ушла" со счетов семи из 11 банков из числа системно значимых.

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