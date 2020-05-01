Финансы

ВедомостиВедомостиКрупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Действующие ставки вкладов в крупных розничных банках приведены в таблице ниже.
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с чего всё началось

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.
Ведомостивчера в 08:49

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Банки снова начали снижать ставки по вкладам

News.ruвчера в 15:10

Российские банки снова начали снижать ставки рублевых вкладов после их увеличения в прошлые месяцы

Эхо Москвывчера в 11:31

Крупные российские банки снова приступили к снижению ставок по вкладам

Народные новостивчера в 12:57

Российские банки снижают ставки по рублевым вкладам

ProUfu.ruвчера в 12:32

Банки снова начали снижать ставки по вкладам

Российская газетавчера в 11:44

Российские банки опять начали снижать ставки по вкладам

ИА Красная Веснавчера в 13:59

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Ведомостивчера в 08:49
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Комментарии

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